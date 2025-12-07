Akademia Messina si vendica, vittoria al tiebreak in casa di Concorezzo

Il Gruppo Formula 3 scappa due set avanti, le locali reagiscono e portano la sfida al tiebreak. Quinta vittoria nelle ultime sei per la squadra guidata ora da coach Freschi

CONCOREZZO – Seconda vittoria consecutiva in questo inizio di girone di ritorno per il Gruppo Formula 3 Messina. Nell’undicesima giornata di campionato al Palazzetto dello Sport di Concorezzo le ragazze di coach Freschi si tolgono una bella soddisfazione superando al tiebreak un avversario che aveva arrecato il primo dispiacere ad inizio stagione. Mercoledì turno infrasettimanale per la Serie A2, ma Akademia Sant’Anna nel girone A osserverà un turno di riposo, il secondo e ultimo di questa stagione regolare.

Risultato importante anche per la classifica visto che Messina, alla quinta vittoria nelle ultime sei gare, sale a quota sedici punti in classifica ed è quinta con cinque lunghezze sulla sesta, in questo momento al termine della stagione regolare sarebbe salva e qualificata alla poule promozione. Unico rammarico di giornata forse non essere riusciti a chiudere la partita in tre o quattro set che sarebbe valsa l’intera posta ma è sicuramente una vittoria che dà morale.

Coach Freschi manda in campo Rizzieri-Viscioni sulla diagonale palleggiatore-opposto, in banda Carcaces e Zojzi, centrali Campagnolo e Landucci con libero Ferrara. Risponde coach Reali con Purashaj in regia e Stival opposto, schiacciatrici Trevisan e Bucciarelli, al centro Veneriano e Bernasconi ad alternarsi con Rocca libero. A partita in corso tra le messinesi spazio a

Concorezzo – Gruppo Formula 3 Messina 2-3

Primo parziale che vede Messina partire meglio (2-4), Concorezzo torna in partita e sorpassa (7-6), Messina si rimette avanti s scappa via nuovamente con break (9-12). Da quel momento Concorezzo non riesce più a rientrare e Gruppo Formula 3 mantiene un rassicurante vantaggio, il mani out di Zojzi sul 20-23 manda le siciliane a set point. In battuta c’è Felappi, sul contrattacco mura Campagnolo.

Nel secondo va subito via Gruppo Formula 3, dal 3-3 break per le ospiti. Il vantaggio aumenta fino al 5-8 e da quel momento non cede più la testa del set. Concorezzo si riavvicina sul 9-10, Messina tocca il +4 (16-20) poi rischia di perdere il vantaggio sul 19-20. Dopo il time out riprende largo il Gruppo Formula 3 Viscioni mette giù il diagonale del 21-24, in battuta Carcaces non va e sfuma il primo set point. Poi sul servizio avversario alla seconda occasione di chiudere il parziale ci pensa Zojzi.

Nel terzo due volte di fila Carcaces mette Akademia avanti (1-3), allungo della squadra di coach Freschi fino al 2-6. Concorezzo sembra non trovare le misure giuste per reagire. Messina resterà avanti e in controllo fino al 16-19. Poi quasi ad un passo dal traguardo il sorpasso locale con le lombarde che trovano un contro parziale di 9-3 e si aggiudicano il terzo set.

Nel quarto l’inerzia è per le locali che operano il break sul 4-2 e fanno corsa di testa. Massimo vantaggio sul 15-10 dopo che Messina aveva impattato sull’otto pari. Nel finale di parziale Gruppo Formula 3 osserva le avversarie conquistare il set, togliere l’intera posta e trascinare la sfida al tiebreak.

Nel set decisivo l’andamento ricorda quello dei primi due set. Dopo una fase iniziale di equilibrio Messina scappa avanti e cambia cambio sul 6-8. Da quel momento in poi Concorezzo prova a rientrare sul 10-10, chiamata al videocheck ed è punto di Messina. Dal 9-11 non riesce a reagire la squadra locale e la forbice si allarga fino al 10-14 firmato Campagnolo. Bucciarelli annulla il primo match point, sul secondo ancora Campagnolo mette il punto esclamativo alla sfida.

Tabellino

Parziali: 20-25, 22-25, 25-22, 25-22, 11-15.

Arbitri: Dalila Viterbo & Maurizio Martini, Aurora Galeota (videocheck).

Concorezzo: Da Pos ne, Veneriano 12, Bianchi ne, Rodic ne, Bucciarelli 17, Ghezzi 0, Bernasconi 6, Stival 15, Purashaj 1, Trevisan 18, Rocca 0, Bizzotto ne, Brambilla ne.

Coach: Gilles Reali. Assistente: Chiara Giussani.

Gruppo Formula 3: Tisma 1, Rizzieri 4, Zojzi 17, Colombo 0, Felappi 0, Ferrara 0, Landucci 9, Viscioni 14, Campagnolo 13, Carcaces 20, Rastelli ne, Oggioni 0.

Allenatore: Matteo Freschi. Assistente: Flavio Ferrara.