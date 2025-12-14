Akademia Messina spreca, Roma Volley è più cinica e vince in rimonta

Alla Cittadella, per indisponibilità causa altro evento del PalaRescifina, Gruppo Formula 3 subisce quinta sconfitta del campionato

MESSINA – Sconfitta per Messina la quinta in campionato arrivata dopo aver vinto il primo set e perso i successivi tre. Niente punti quindi per la squadra di coach Freschi che resta in quinta posizione perdendo terreno sulla quarta, proprio Roma, che allunga insieme al gruppo di testa. La formazione peloritana inizia bene vincendo il primo set, poi Roma riequilibria la situazione, le peloritane mostrando un gioco propositivo con tante atlete in doppia cifra ma si perdono nei momenti decisivi dei parziali, il terzo e quarto set da situazioni di tranquillità in termini di punteggio vengono infatti ceduti ai vantaggi.

Gruppo Formula 3 Messina costretta a cambiare impianto di gioco per questa partita fissata in casa già dall’estate quando sono stati svelati i calendari. Un evento al Palarescifina, l’ennesimo programmato nelle ultime settimane dall’amministrazione comunale, ha di fatto provocato uno spostamento forzato alla Cittadella Sportiva Universitaria, un ritorno per Akademia Sant’Anna che proprio nell’impianto universitario aveva disputato la prima stagione in Serie A2 trovandosi anche allora nel girone di stagione regolare la formazione capitolina, poi promossa alla fine della stagione.

Nel sestetto iniziale coach Freschi inizia con Rizzieri al palleggio e Viscioni suo opposto, in banda capitan Carcaces e Zojzi, centrali Campagnolo e Colombo con Ferrara libero. Tra le file delle romane c’è in campo Chiara Mason ex Akademia Sant’Anna avendo giocato lo scorso anno a Messina. A fine match saranno 22 per Carcaces e 20 per Viscioni, in doppia cifra anche Zojzi (18) e Campagnolo (10).

Gruppo Formula 3 Messina – Smi Roma Volley 1-3

Ottimo avvio di Messina che opera il break nel primo set immediatamente con Viscioni e Campagnolo, torna subito in parità Roma sul 2-2, riscappa via Messina che in pochi minuti sale 9-3. Roma chiede time out ma al rientro aumenta ancora il vantaggio peloritano sul 12-4. Reazione ospite con le laziali che rientrano sul 14-10. Poco dopo sul 16-13 coach Freschi decide di richiamare le sue in panchina, Roma si avvicina sino al 16-15, Messina scappa di nuovo avanti 18-15 e arriva il secondo time out laziale. Al rientro però sempre più dominante Messina che chiude poco dopo sul 25-18, ultimi quattro punti firmati Zojzi.

Nel secondo set break di Messina in avvio (3-1), Roma reagisce e impatta sul 5-5 e passa a condurre fino al 6-8, reazione delle siciliane che infilano quattro punti consecutivi, la panchina romana costretta al time out. La partite riprende con le due squadre che continuano a equivalersi, dal 14 pari prova nuovamente la fuga la formazione ospite che tocca il +4 (14-17) fino al time out di marca locale. Al rientro Roma arriva senza patemi al set point e chiude per 21-25.

Akademia insegue da subito nel terzo, sotto 1-5 rientra parzialmente sul 5-7 e poco dopo si riavvicina ulteriormente sul 10-11 costringendo la panchina romana al time out. Messina torna avanti in questa gara fatta di sorpassi e contro sorpassi allungando sul 20-17. Nel finale però Akademia Sant’Anna si fa riacciuffare sul 21 pari e poi Roma piazza il colpo che la porta avanti ai vantaggi 24-26.

Nel quarto parziale Messina prova subito a rimettere in equilibrio la sfida scappando via sul 9-4. La reazione delle romane le riporta vicino sul 16-14, Messina riallunga sul 19-16. Roma però ha sette vite come i gatti e dal 21-18 torna in parità sul 21 pari. A quel punto come nel set precedente le due squadre viaggiano appaiate e vanno ai vantaggi. Messina avrà un solo set point sul 28-27, Roma cinque match point e chiuderà 28-30 con gli arbitri che ravvisano un’invasione tra le file peloritane.

Tabellino

Parziali: 25-18, 21-25, 24-26, 28-30.

Arbitri: Massimo Ancona & Andrea Lobrace, Luca Cardaci (videocheck).

Gruppo Formula 3: Tisma 1, Rizzieri 4, Zojzi 18, Colombo 4, Felappi ne, Ferrara 0, Landucci ne, Viscioni 20, Campagnolo 10, Carcaces 22, Rastelli ne, Oggioni ne.

Allenatore: Matteo Freschi. Allenatore in seconda: Flavio Ferrara.

Smi Roma Volley: Perovic 19, Mason 2, Cantoni ne, Consoli 10, Biesso 0, Baratella ne, Angelina 2, Guidi 6, Zannoni ne, Sbano ne, Bosso 19, Pecorari 11, Guiducci 4.

Allenatore: Giuseppe Cuccarini. Assistente: Adriano Di Peco.