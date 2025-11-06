Akademia Messina sulla strada giusta, coach Ferrara: “Prendiamo consapevolezza”

La vittoria nel derby contro Marsala non risolve tutti i problemi ma dà morale e le giuste indicazioni per proseguire al meglio il campionato

MESSINA – Muove la classifica il Gruppo Formula 3 Messina. La vittoria nel derby siciliano in quel di Marsala potrebbe essere la scintilla che farà iniziare una nuova stagione in casa Akademia Sant’Anna. La società del presidente Costantino sta vivendo una settimana frenetica, le dimissioni di coach Bonafede la sconfitta, seppur lottando, contro l’imbattuta Costa Volpino. L’impegno infrasettimanale contro Marsala appunto e domenica seguirà la trasferta in quel di Trento contro la capolista Itas che ha perso i primi set sul campo di Costa Volpino nello scontro al vertice.

Un tour de force complicato anche dalla situazione nello staff tecnico. Per il momento la società non ha fatto sapere né di un nuovo tecnico ingaggiato ma neanche se confermerà Flavio Ferrara allenatore in seconda di coach Bonafede. Il coach palermitano che sedeva in panchina contro Costa Volpino e Marsala sta portando avanti gli allenamenti insieme all’assistente Daniele Cesareo. Anche sugli allenamenti ci sarebbe da ridire visto che questo pomeriggio la squadra non potrà allenarsi per la mancata disponibilità del PalaRescifina per l’evento di Taekwondo nel weekend, domenica però si gioca a Trento contro la capolista che in casa non ha ancora perso neanche un set.

Ferrara: “Tutte a disposizione della squadra”

Coach Flavio Ferrara (Gruppo Formula 3 Messina): “Faccio i complimenti alle ragazze che hanno messo cuore, testa, ma soprattutto hanno visto come mettersi a disposizione della squadra possa portare solo vantaggi. Si sono aiutate tra loro, anche nei momenti di difficoltà. Sapevamo che si trattava di un incontro molto complesso. Al di là della nostra classifica, loro venivano da alcune vittorie. Oggi per noi era importante intanto la prestazione e devo dire che è arrivata, al netto degli errori che ci possono stare. Ringrazio chi ha dato la sua disponibilità ad entrare in campo in alcuni momenti chiave della gara; non è mai semplice. Abbiamo toccato con mano cosa significhi giocare di squadra. Sono contento per le ragazze perché stanno prendendo consapevolezza dei risultati che arrivano grazie al lavoro fatto in allenamento. Anche quando si è perso, abbiamo lottato sempre punto a punto. Bravi anche ai ragazzi dello staff che mi aiutano, a tutta Akademia che è venuta qui a Marsala a fare la propria partita conquistando due punti importanti”.

Carcaces: “Torniamo a casa felici”

Il capitano Kenia Carcaces: “E’ un percorso difficile il nostro. Personalmente sono stata una settimana ferma. Però, siamo andate tutte in campo con una certezza: questa partita doveva essere nostra in ogni caso. Sono felice perché ho sentito il supporto di tutta la squadra. La partita è andata così perché alla fine dovevamo vincere noi. Loro state bravissime in tante situazioni, ma la vittoria è stata nostra. Il campionato è lungo e dobbiamo già pensare alla prossima partita di domenica a Trento. Torniamo a casa felici”.

