Akademia Messina test in trasferta, Bonafede: “Incontreremo team di A1, esperienza e visibilità”

Il Gruppo Formula 3 Messina dopo l'amichevole con Vibo Valentia si trova nella Capitale per il Memorial Simonetta Avalle dove sfiderà Roma, Firenze e Perugia

In viaggio verso Roma, per il I Memorial “Simonetta Avalle”, il Gruppo Formula 3 Messina ha svolto un allenamento congiunto con la squadra di B1 Vibo Valentia. Un buon test in una pre season che sta vedendo la società mettere nelle migliori condizioni di prepararsi lo staff tecnico e le atlete. Coach Fabio Bonafede presentando la stagione è tornato a chiarire che la pressione sarà sulle altre squadre e lui vuole dal suo gruppo “sfrontatezza, voglia di osare, ambizione da bilanciare con zero paura. Voglio una squadra – dice il coach – che non abbia niente da perdere, le ragazze lo sanno che noi non siamo i favoriti del campionato. Ogni allenamento in palestra è un divertimento e il tempo vola”.

1° Memorial “Simonetta Avalle”

Quadrangolare che vedrà oggi in campo Black Angel Perugia contro Smi Roma Volley, a seguire sfida tra Il Bisone Firenze e Akademia Sant’Anna. Nella giornata di domani al PalaTiziano di Romanle vincenti si sfideranno per il primo posto, mentre le sconfitte per il terzo posto. La manifestazione sarà trasmessa sui canali YouTube ufficiali di Fipav Roma e Fipav Lazio.

“Sarà un bel momento per la società – dice coach Bonafede sul Memorial Avalle – ci misureremo con squadre di A1 non in partite ufficiali, ma a Roma avremo tanti occhi addosso da tutta Italia. Sarà un momento culmine per Akademia e una grande esperienza per le ragazze. Da queste amichevoli deve passare il nostro pre campionato, giochiamo poco contro squadre vicine e indipendentemente da come andrà sarà un momento di grande crescita per le atlete e di visibilità per la società”.

Sulla vittoria del Memorial Pietro Murania di settimana scorsa ad Agrigento il tecnico precisa: “Voglio fare i complimenti agli organizzatori e alle squadre avversarie. Incontrando squadre di B1 a inizio stagione rischi di fare brutte figure. Non è detto che in questo momento si senta la differenza di categoria e faccio i complimenti alle mie ragazze”.

Belle parole anche per Aneta Zojzi, schiacciatrice di Akademia nominata Mvp in quell’occasione: “Aneta è la prima che ho voluto fortemente, mi aveva impressionato a Trento, ma mi aveva fatto una bella impressione anche quando giocò contro noi a Messina con Montale nella partita salvezza della mia prima stagione. Ha un potenziale che possiamo sviluppare”.