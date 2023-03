Akademia Messina torna a vincere, superato in casa il Club Italia - Tempostretto

L'Akademia di coach Bonafede trova la prima vittoria della poule salvezza, tre punti mancavano dal 18 gennaio

MESSINA – Primi punti della poule salvezza per la Desi Shipping Akademia Messina e primi punti per la squadra peloritana da quando è allenatore Bonafede. La squadra cara al presidente Costantino supera 3-1 il Club Italia, che aveva chiuso in ultima posizione nel girone A di Serie A2, e aggiunge l’intera posta alla sua classifica.

Era un match chiave per mettersi finalmente in moto e iniziare ad aggiungere punti cercare i punti salvezza dopo lo stop di settimana scorsa a Lecco. La quinta vittoria del campionato di Akademia, la prima della poule salvezza, mancava dal 18 gennaio scorso quando, sempre in casa al Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria, la Desi Shipping conquistò tre punti contro Perugia.

Coach Bonafede schiera Muzi al palleggio con Ebatombo opposto, schiacciatrici Martilotti e Robinson con centrali Martinelli e Mearini con libero Giorgia Faraone. Risponde coach Fanni con Batte-Adriano sulla diagonale palleggiatore-opposto, schiacciatrici Viscioni e Giuliani, centrali Acciarri e Monaco e libero Ribechi; alternando però nel corso del match molte pallavoliste dalla panchina.

Torna in doppia cifra Ebatombo (17 punti), ci va Martinelli (12) e sono loro due le candidate alla palma di migliore in campo. Un po’ sottotono nella fila di Messina Robinson che non gioca tutta la partita e quando è sostituita per alcune rotazioni, viene massaggiata in panchina alla spalla destra. La speranza è che non sia nulla di grave perché mercoledì si torna in campo in trasferta a Cremona, che oggi ha riposato, per il turno infrasettimanale.

Akademia Sant’Anna – Club Italia 3-1

Iniziano meglio le ospiti che scappano 3-6, l’inseguimento di Akademia non produce risultati e sotto 7-11 coach Bonafede spende il suo primo time out. Un paio di buoni muri e Messina torna sotto 10-12, ma riallunga il Club Italia 12-17 e il coach delle messinesi spende anche il secondo time out. Akademia piazza un parziale di 5-2 e costringe coach Fanni a interrompere il gioco, al rientro l’ace di Robinson e poi la pipe dell’americana riportano Akademia in parità (19-19). Nel finale Akademia sorpassa per la prima volta dal 22-23 si guadagna un set point e coach Fanni spende il suo secondo e ultimo time out. Al rientro ricezione non perfetta del Club Italia e ne approfitta Akademia che con la palla sulla rete chiude il set.

Il secondo parziale si apre bene per Messina, Martinelli con due punti ottiene il break e il cambio palla per il Club Italia arriva su errore in battuta di Ebatombo, Milano impatta sul 3-3 e poi trova l’ace, fortunato col nastro, di Monaco. La serie per le ospiti si allunga fino al 3-6 e coach Bonafede costretto a interrompere il gioco. Reazione Messina con la pipe di Robinson e il muro di Martinelli che permettono alle locali di rientrare nel set. Come nel set precedente il Club Italia prende il largo e sul 7-13 Bonafede spende il secondo time out a disposizione. L’ace di Acciarri sancisce il massimo vantaggio ospite (+7) sull’8-15. Il turno con al servizio Valentina Mearini riavvicina Messina sul 12-16, poi Martilotti e Martinelli accorciano ancora e sotto 16-18 coach Fanni spende un time out. Rifiata il Club Italia che torna progressivamente avanti con margine e nel finale si guadagna sei set point (18-24). Il primo sfuma con un errore dopo uno scambio lunghissimo, il secondo va in porto con un mani fuori.

Apre il terzo set Ebatombo, poi il Club Italia vince quattro punti di fila e Bonafede chiama time out. Al rientro Messina rimonta 4-4, in mezzo Martilotti e Adriano hanno uno scambio verbale piccato o almeno cos’ possiamo supporre visto che l’arbitro mostra a entrambe un cartellino giallo. L’opposto del Club Italia va al servizio e trova un nuovo break per le ospiti che salgono 4-7. Ma Akademia non demorde e opera il nuovo aggancio con il tocco sopra la rete di Martinelli e passa a condurre 10-7 con l’invasione chiamata contro il Club Italia, l’ace di Mearini e l’ennesimo muro in giornata di Martinelli. Coach Fanni costretto al time out, con Viscioni in battuta le ospiti rientrano e contro sorpassano (10-11) e a fermare il gioco è coach Bonafede. Fase combattuta del match fino a quando Akademia con i punti di Ebatombo non scava un piccolo buco tra le due squadre (18-15) e anche coach Fanni spende così il suo secondo time out. Con Robinson al servizio ed Ebatombo e Martilotti attente sulla rete Akademia trova il massimo vantaggio (+4) 21-16. Il cambio palla non scalfisce l’avvicinamento di Messina alla conquista del terzo set, che arriva sull’errore in battuta della neo entrata Esposito per 25-18.

Il quarto set si apre con Messina che cerca subito la fuga e sale 4-1. Prova a riavvicinarsi il Club Italia ma l’ace di Martilotti riporta le locali sul +3, 8-5. Il punto del 9-5 di Martinelli mette in allarme coach Fanni che spende il suo primo time out e fa bene perché al rientro il Club Italia impatta sul 9-9. Akademia però sembra aver trovato la quadra e riallunga 16-11 costringendo il coach ospite a chiedere time out. Al rientro con Robinson al servizio non c’è il cambio palla fino al 19-12. Il turno in battuta di Adriano rivitalizza un po’ il Club Italia che rientra 19-15 e coach Bonafede interrompe il gioco. Al rientro in gioco altro punto per Adriano e compagne e Bonafede gioca la carta Ciancio in ricezione che però non serve perché in attacco c’è l’errore ospite (20-16). Prova con orgoglio e rientrare in partita il Club Italia che accorcia 23-21 e dopo il time out obbligato di Bonafede perde un altro punto. Ma arriva la pipe di Ebatombo, con tocco del muro ospite a regalare match point a Messina, la sfida la chiude il mani fuori di Robinson sul 25-22.

Tabellino

Risultato finale: 25-23 19-25 25-18 25-22

Desi Shipping Akademia Messina: Varaldo ne, Martinelli 12, Catania ne, Ciancio 0, Martilotti 10, Mearini 11, Muzi 2, Brandi ne, Silotto ne, Robinson 9, Ebatombo 17, Faraone 0, Pisano ne.

Coach: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Club Italia: Acciarri 14, Modesti 2, Adriano 18, Amoruso ne, Batte 3, Micheletti ne, Viscioni 11, Despaigne, Ribechi, Passaro, Gambini, Esposito 3, Giuliani 10, Peroni ne, Monaco 10, Bellia ne.

Coach: Marco Mencarelli. Assistente: Michele Fanni.

Arbitri: Christian Palumbo e Fabio Scarfò.