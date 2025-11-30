 Akademia Messina torna alla vittoria, battuto il Club Italia

Redazione

domenica 30 Novembre 2025 - 20:38

Quinto successo stagionale e quinto posto in classifica. Inizia bene, "al PalaRescifina", il girone di ritorno

MESSINA – Akademia finalmente vittoriosa. Al “PalaRescifina” il Gruppo Formula 3 Messina torna alla vittoria, battendo per 3-0 (25- 21, 25-19, 25-22) le ragazze del Club Italia. Inizia bene il girone di ritorno
grazie al quinto successo stagionale. E Akademia sale a quota 14 punti in classifica, confermandosi in
solitaria quinta posizione.

Akademia


Nel primo set le messinesi partono forti, conservando sempre il vantaggio sulle avversarie. Nel secondo set, dopo un inizio equilibrato, le ragazze di coach Freschi allungano grazie al
fondamentale del muro. Le lombarde non si arrendono, mettendo in difficoltà le padrone di casa nel
terzo, in cui giocano alla pari, cedendo soltanto nel finale del set.

Il messaggio contro la violenza sulle donne

In più, si è mosso anche il movimento pallavolistico in occasione della “Giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza contro le donne” celebrata il 25 novembre. Infatti, prima dell’avvio del
match, su iniziativa delle due Leghe e della Federazione Italiana Pallavolo, spazio alla lettura di un
messaggio contro la violenza sulle donne da parte delle due capitane.


Prossimo appuntamento domenica 7 dicembre – ore 15.30 – contro Concorezzo presso il Palazzetto
dello Sport comunale.

