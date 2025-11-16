Akademia Messina torna in casa, sfida contro il fanalino di coda Casalmaggiore

Dopo due vittorie in altrettante trasferta Gruppo Formula 3 torna al PalaRescifina. Lunedì ore 17 il match contro le lombarde, tante opposte sul taraflex

MESSINA – Dopo aver brillato negli ultimi due match in trasferta contro Marsala e Trentino, le SuperGirls fanno finalmente ritorno tra le mura amiche. Nel posticipo dell’ottava di andata di Regular Season di lunedì 17 novembre, ore 17.00, il Gruppo Formula 3 Messina ospiterà al PalaRescifina la Volleyball Casalmaggiore, attualmente all’ultimo posto in classifica del girone A con tre punti, quelli conquistati nell’exploit casalingo contro la Roma Volley Club alla terza giornata.

Un match che servirà, sul fronte siciliano, per provare a confermare le prestazioni recenti e un esordio coi fiocchi per il nuovo head coach Matteo Freschi. In casa siciliana, l’arrivo del nuovo tecnico – presentato in conferenza stampa nella mattinata di giovedì 13 novembre – ha portato entusiasmo e quel pizzico di freschezza classico di ogni novità. La squadra è di buona qualità e con larghissimi margini di crescita, come sottolineato dallo stesso Freschi nelle due occasioni in cui fin qui ha avuto modo di soffermarsi sul roster messinese.

La gara con Casalmaggiore e la successiva con Melendugno forniranno ulteriori dettagli sul percorso che le SuperGirls potranno realmente compiere fino al termine della Regular Season. Recuperate pienamente sia Carcaces che Rastelli, due carte di spessore su cui potrà contare il tecnico pesarese nelle scelte da fare pre o in corso di gara.

Le dichiarazioni alla vigilia

Emma Rizzieri (Gruppo Formula 3 Messina): “In questo campionato, è tutto molto strano e imprevedibile. Dobbiamo prepararci al meglio, perché comunque anche loro sono una bella squadra e non mollano mai. Cercheremo ancora una volta di far vedere chi siamo, per continuare sulla strada intrapresa”.

Aneta Zojzi (Gruppo Formula 3 Messina): “Come ha detto anche Emma (Rizzieri, ndr) prima, è un campionato molto strano. Casalmaggiore non dobbiamo sicuramente sottovalutarla perché sarebbe l’errore peggiore, rischiando di fare una partita che non ci rispecchia. Ci servirà essere convinte di poterla portare a casa”. Questa rinata Messina merita l’attenzione dei tifosi. Ci si augura che, anche se si giocherà in giorno feriale, siano in tanti al “PalaRescifina”: “Sì, li aspettiamo numerosi. Sicuramente più che di rinato Messina, parlerei della necessità di non abbassare l’attenzione quando servirà. Credo che, fin dall’inizio, si sia visto come il nostro fosse un gruppo con tantissime potenzialità – conclude Zojzi. Dovremo essere bravi a continuare su questa strada, senza mai perdere la testa nei momenti più complicati”.

I precedenti e le ex

Due i precedenti, disputati nello scorso campionato, entrambi sorridenti a Messina e validi – come per questa stagione – per l’ottava giornata di Regular Season. La gara di andata fu un secco 3-0 (25-17, 25-19, 25-19) al “PalaRescifina”. Più combattuto il ritorno (2-3: 26-24, 23-25, 19-25, 25-18, 11-15). Al “PalaRadi” di Cremona le lombarde trascinarono la sfida al tie-break, senza però poi concretizzare il successo.

Numerose le ex. La nostra capitana Kenia Carcaces fu una risorsa importante per il club lombardo nelle stagioni 18/19 (341 punti) e 19/20 (259 punti). Grazie alle sue splendide prestazioni, Casalmaggiore chiuse i due rispettivi campionati di serie A1 al 6° posto. Anche la nostra vice-capitana Martina Ferrara fece parte del roster avversario nella stagione 2021/22 in A1, terminata con un solido 28,4% di ricezione perfetta. Un’annata a Cremona anche per Valentina Colombo, nel 2023/24. Dall’altra parte, l’ex è Giorgia Faraone. Il libero di origini pugliesi prese parte al primo anno di A2 del club messinese – annata 2022/23 -, chiuso con un piazzamento utile al mantenimento della categoria.

L’avversario Casalmaggiore

Come per lo staff tecnico, formato dall’head coach Claudio Cesar Cuello e dal suo secondo Guido Beccari, confermate le schiacciatrici Chiara Costagli e Sofia Nosella, le centrali Melissa Marku e Betsy Nwokoye e il libero Giorgia Faraone.

Tra i nuovi arrivi, la centrale Melissa Mattioli (lo scorso anno alla Volley Modena in B1, con cui ha vinto il torneo), il libero Martina Morandi (proveniente dall’UYBA Busto Arsizio), la schiacciatrice portoricana Valeria Vazquez Gomez (già firmati 60 punti in stagione). A completare il roster, gli arrivi delle palleggiatrici Laura Pasquino (da Olbia – A2) e Giulia Neri (dal Soliera – B2), le schiacciatrici Alice Strafoggia (dalla Clai Imola Volley – A2) e la slovacca Linda Kovalcikova, le opposte Julia Kavalenka (proveniente da Concorezzo – A2 – e al momento miglior realizzatrice della squadra con 95 punti) e Alexandra Ravarini (da San Giovanni in Marignano, con cui ha vinto campionato di A2 e coppa Italia di categoria).