Mercoledì 18 novembre nella nona giornata di campionato nuovo impegno in pochi giorni per Akademia al PalaRescifina

MESSINA – Dopo il successo al tie-break contro Melendugno, la Cosedil F3 Motors Akademia Messina si prepara a tornare in campo davanti al proprio pubblico. Nel turno infrasettimanale di mercoledì 18 novembre, ore 20:30, il “PalaRescifina” ospiterà la sfida con la Tenaglia Altino Avastese Volley. Un nuovo appuntamento casalingo per le SuperGirls di Coach Barbieri, chiamate a dare continuità al risultato conquistato domenica e a proseguire il proprio percorso in campionato. La gara sarà valida per la nona giornata di andata della Regular Season del campionato di Serie A2 Fineco.

Una sfida particolarmente importante ai fini della classifica, con un solo punto a separare le due formazioni. Messina è 15esima con 5 punti, mentre Altino è al 17esimo posto a quota 4. Le messinesi hanno conquistato due vittorie- entrambe al tie-break- e un ulteriore punto nella sfida persa al quinto set contro Club Italia. Per la formazione abruzzese, invece, è arrivata una sola vittoria, nell’ultimo turno contro Altamura (3-0), a cui si aggiunge il punto conquistato nella precedente sconfitta al tie-break contro Marsala.

Il percorso di Messina è stato finora caratterizzato da risultati alterni e da una certa discontinuità nelle prestazioni. Al di là dell’avvio di campionato, durante il quale le SuperGirls hanno comunque saputo tenere testa a formazioni che attualmente occupano le zone alte della classifica, Rolando e compagne non sono riuscite a dare seguito alla prova di carattere offerta a Fasano, incassando successivamente la sconfitta contro Altamura.

Il pre partita di Barbieri e le ex

Coach Leo Barbieri (Cosedil F3 Motors Akademia Messina): “Altino è squadra che, nelle ultime partite, ha utilizzato tanti cambi, alternando due opposte, variando spesso le attaccanti e modificando anche la palleggiatrice. Sotto questo aspetto è un’avversaria di difficile lettura. Quest’anno non ci sono squadre materasso, lo abbiamo sempre detto: tutte le formazioni hanno valori importanti. Bisogna affrontare ogni squadra con lo stesso atteggiamento, e penso che noi lo abbiamo dimostrato. Si è visto anche nella partita contro Busto, una delle formazioni di vertice: siamo sempre rimasti dentro la gara e abbiamo giocato la nostra pallavolo. Faremo lo stesso mercoledì. Dovremo stare attenti alle tante variabili di Altino, ai cambi e alle diverse soluzioni che può proporre durante la partita, ma anche alle possibili scelte nel sestetto iniziale”.

Due le ex dell’incontro, una per parte, entrambe nello stesso ruolo. Sofia Gazzola avrebbe dovuto vestire i colori vastesi nella scorsa stagione, ma un infortunio le ha impedito di scendere in campo. Quest’anno, invece, ha scelto di ritrovare coach Barbieri, dopo l’esperienza a Talmassons nell’annata 2024/2025. In quell’occasione, al suo fianco c’era una compagna di ruolo da cui apprendere e con cui condividere la maglia di colore diverso: quella da libero. Si tratta di Martina Ferrara, capitana della formazione messinese nella scorsa stagione. In riva allo Stretto, Martina ha vissuto un’esperienza ricca di emozioni, tra sorrisi, esultanze e anche momenti difficili, complessi e particolarmente intensi.

L’avversario Altino

La Tenaglia Altino Avastese Volley si presenta in questo nuovo campionato con un organico profondamente rinnovato e affidato alla guida tecnica di Gabriele Tortorici, nuovo head coach rossoblù. Al suo fianco, Reindorf Nortey, in qualità di secondo allenatore. Due le confermate: le schiacciatrici Gaia Farelli e Adji Astou Ndoye. Per quest’ultima si tratta del terzo anno nel roster abruzzese; è stata la terza miglior realizzatrice vastese nella scorsa stagione con 224 punti con il 34.6%.

In cabina di regia sono arrivate Florencia Ferraro, reduce dall’esperienza con Marsala, e Camilla Lupoli (Volley Club Cesena). Il ruolo di opposto è affidato a Valentina Omonoyan, proveniente dal settore della Savino Del Bene Scandicci, e a Sara Stival (Concorezzo). Sara è stata una bocca di fuoco nella scorsa annata, totalizzando 434 punti. Nel reparto delle schiacciatrici, accanto alle due confermate, ci sono Claudia Provaroni, che proviene dall’Olio Pantaleo Volley Fasano, e Gaia Riva, reduce dal campionato disputato con la Panbiscò Leonessa Altamura.

Al centro, la giovane Sara Mori, in arrivo dal Volleyrò Casal de’ Pazzi, e Amelie Pixner, che nella passata stagione ha vestito la maglia di Fasano insieme a Provaroni. Completa il reparto Giorgia Bernasconi, a Concorezzo insieme a Stival lo scorso anno. In seconda linea, i due liberi sono Ilaria Maiezza(Volleyball Sant’Elia), e Martina Ferrara, ex capitana messinese nello scorso anno. Due ulteriori innesti sono arrivati a stagione in corso: la palleggiatrice Chiara Ghibaudo, classe 2003, reduce dall’esperienza nella massima serie francese con il Racing Club de Cannes e già protagonista del suo esordio in maglia rossoblù; la centrale Viola Tonello, inserita a settembre con un accordo di tre mesi prima di intraprendere una nuova esperienza pallavolistica negli Stati Uniti.