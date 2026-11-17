Quasi completata la posa della nuova pavimentazione nel tratto fra via Santa Cecilia e via Trieste

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – I lavori ancora in corso sul viale San Martino si fermeranno per il periodo natalizio. Niente ruspe o mezzi meccanici in azione sul viale dal 7 dicembre al 10 gennaio. Dopo le vacanze di Natale gli interventi di riqualificazione di Atm proseguiranno per completare la posa della nuova pavimentazione fino al viale Europa.

Quasi completata la pavimentazione fra via Santa Cecilia e Trieste

L’impresa sta completando la posa della nuova pavimentazione nel tratto fra via Santa Cecilia e via Trieste lato monte. Mentre la carreggiata lato mare è già stata ultimata da alcune settimane. “La posa della nuova pavimentazione procede secondo cronoprogramma”, comunica Atm. Entro il 7 dicembre, data in cui si fermeranno i lavori, quindi dovrebbe essere pronto anche questo tratto ripavimentato. Non è ancora stato definito se questo pezzo del viale San Martino rimarrà carrabile o diventerà anch’esso pedonale.

In arrivo i nuovi arredi per l’isola pedonale

Nel frattempo si lavorerà anche alla posa dei nuovi arredi per l’isola pedonale. La settimana programmata per la consegna è quella che va dal 30 novembre al 5 dicembre. Il tratto di viale che va da piazza Cairoli alla via Santa Cecilia, infatti, verrà arredato con panchine e fioriere. Il viale San Martino si prepara quindi a cambiare volto in vista del Natale. Oltre alle tradizionali luminarie e agli addobbi, quindi, anche i nuovi arredi urbani contribuiranno a rendere l’isola ancora più accogliente.

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