Ecco le modifiche predisposte in concomitanza con i lavori attualmente in corso

MESSINA – Con l’obiettivo di migliorare la viabilità interna del Policlinico di Messina, alla luce dei lavori attualmente in corso, sono state adottate ulteriori misure relative all’ingresso e l’uscita dei dipendenti e degli utenti.

Per quanto attiene gli ingressi il varco intermedio di Viale Gazzi rimane riservato ai dipendenti in possesso di abbonamento che potranno utilizzarlo solo in entrata dalle 07:00 alle 17:00; al tempo stesso il personale potrà utilizzare anche il varco del Padiglione L dalle 07:00 alle 10:00. L’ingresso dal varco Pronto Soccorso è invece riservato solo agli utenti esterni.

Per quanto attiene le uscite si potrà sempre utilizzare il varco lato monte di Viale Gazzi e quello del Pronto Soccorso; inoltre il varco del padiglione L sarà aperto in uscita dalle ore 13:00 alle ore 14:30.

Per coloro che parcheggiano al padiglione B, F, C, G, H e ClOPD, l’uscita sarà agevolata da un operatore preposto solo dal varco lato monte di Viale Gazzi.