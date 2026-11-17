L'assessore Finocchiaro lo annuncia sui social. Entro fine anno Messina potrebbe riavere l'impianto di Viale Annunziata

MESSINA – L’assessore Massimo Finocchiaro ha annunciato sui social il via della posa del manto sintetico al campo sportivo “Bonanno” del Viale Annunziata. In un post ha mostrato i “tappeti” arrotolati e pronti a essere stesi sul terreno spianato. E ha spiegato: “Oggi ho effettuato un sopralluogo insieme ai nostri tecnici comunali e ai tecnici di Sport e Salute, inviati da Roma per verificare lo stato di avanzamento dei lavori sul Campo Bonanno. I tecnici hanno accertato il rispetto dei vincoli progettuali e la corretta esecuzione delle opere finora realizzate. Proprio oggi, dopo il parere positivo della LND sul collaudo del sottofondo, hanno preso il via le operazioni di stesura e posa in opera del manto sintetico”.

Campo Bonanno: consegna entro fine anno?

In una seduta di terza commissione sugli impianti sportivi dello scorso ottobre, sia Finocchiaro sia l’assessore allo Sport Stello Vadalà avevano parlato di campo Bonanno “in consegna”, entro fine anno o, al massimo, a inizio 2027. Tra le due sembra attualmente la prima l’ipotesi più accreditata. Se così fosse, la città si riapproprierebbe di un impianto sportivo che negli anni ha ospitato decine di società dilettantistiche in ogni categoria.