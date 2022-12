Akademia ospita Talmassons, Ciancio: "Saremo agguerrite" - Tempostretto

Seconda partita consecutiva in casa al Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria. Si inizia alle ore 17

MESSINA – Sarà ancora una volta, per il secondo match consecutivo, il Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria ad ospitare il match numero 9 della Desi Shipping Akademia Messina che domenica 4 dicembre, con inizio alle ore 17, ospiterà la Cda Talmassons. Rivolgendo uno sguardo alla recente sconfitta contro il Roma Volley Club, così Sara Ciancio: “Quella di domenica scorsa è stata una sfida difficile da affrontare. Una partita che ci ha permesso di confrontarci con giocatrici di alto livello, ma anche di capire quale sia la nostra identità, i nostri punti di forza, quelli che piano piano stanno venendo fuori, in primis ogni giorno in allenamento”.

Torna a giocare, quindi, di fronte al proprio pubblico la formazione allenata da Coach Breviglieri, chiamata ad una prestazione di carattere e determinazione dopo il passo falso registrato nell’ultimo turno contro la capolista Roma Volley Club. Ad attendere i messinesi ci sarà una squadra che, sino a questo momento, ha dato dimostrato di poter competere ad alto con tutti, come dimostrano anche alcuni risultati importanti registrati nelle 7 partite di campionato giocate. Sesta posizione in graduatoria generale e 5 punti in più rispetto a Messina, Talmassons nel suo percorso fino ad ora ha collezionato 4 importanti successi, partendo dalla rotonda vittoria per 3-0 all’esordio contro Martignacco. Nel match successivo è arrivata la sconfitta esterna sul campo di Vicenza (3-1), subito archiviata con l’importante 3-0 casalingo contro Marsala, seguito da un ulteriore punto casalingo conquistato contro San Giovanni Marignano. Stesso risultato di 3-2, ma questa volta a favore delle ragazze allenate da Coach Leonardo Barbieri, ottenuto in casa di Soverato, seguito dal rotondo ed importante 3-0 casalingo contro Montecchio nell’ultimo turno.

Ciancio: “Pronte a sfruttare i loro punti deboli”

“Certamente tanto lo fa il gruppo: stiamo lavorando con molto entusiasmo e forse è proprio questo che ci porta a fare sempre passi in avanti, ad alzare ogni volta l’asticella e cercare di raggiungere quell’obiettivo comune che ci siamo prefissati. Quella di domenica sarà una partita molto importante: loro vengono da una serie di partite in cui hanno già dimostrato di avere buone qualità e sono ben attrezzate. Noi, però, dal canto nostro siamo molto agguerrite. Le abbiamo studiate con attenzione ed abbiamo visto nel dettaglio come poter sfruttare i loro punti deboli, ma come ogni partita credo che siano fondamentali il nostro carattere ed il nostro atteggiamento. Volontà, motivazione ed un pizzico di coraggio penso siano quel qualcosa in più che ci permettano di fare la differenza”.

Le avversarie di Akademia

Una squadra, dunque, in forte crescita, che fa punti ormai da tre partite consecutive e che vorrà sfruttare al massimo le sue doti per fare risultato a Messina. Si tratta di un collettivo completo, con tante under 20 in campo ma anche con diverse giocatrici di esperienza che hanno calcato palcoscenici importanti di A1 ed A2, come l’opposto Veronica Taborelli, che nel passato ha indossato le maglie blasonate di Busto Arsizio, Scandicci, Piacenza, Soverato, Marsala, Perugia, Macerata e Mondovì, mentre fino ad ora ha guidato Talmassons mettendo a segno 110 punti. In attacco sono diversi gli elementi da attenzionare, come la giovane schiacciatrice statunitense Giovanna Milana (la scorsa stagione a Martignacco e prima ancora nella serie A portoricana, per le 105 punti all’attivo) e le due centrali Veronica Costantini (75 punti) ed Anna Caneva (59 punti). In cabina di regia, poi, è importante la presenza della nigeriana Chidera Eze Blessing, (la scorsa stagione a Vicenza ma prima ancora in A1 con la blasonata maglia di Conegliano), mentre guida la seconda linea Giulia De Nardi, libero di grande esperienza con diversi campionati di prima fascia tra Martignacco, Firenze, Mondovì e Como.

Squadra forte in attacco, completo nei diversi reparti, attenta e preparata anche in difesa, come dimostra una buonissima percentuale a muro che ne fa il secondo club tra tutte le squadre dei due gironi di A2 in questa speciale classifica. Per la Desi Shipping, quindi, sarà determinante l’approccio alla gara, facendo seguito anche alle parole di Coach Breviglieri che continua a vedere una squadra in costante crescita e che, nonostante qualche risultato non sia stato molto favorevole alle ragazze di Akademia, sicuramente non manca di grinta e spirito di abnegazione, come dimostrano anche i 5 tie break giocati in queste prima 8 giornate del torneo.

