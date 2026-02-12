Michele Burgio nuovo comandante dei Vigili del fuoco di Messina

Giunge a Messina da Palermo, sua città natale, dove ha diretto gli Uffici regionali della Prevenzione Incendi del Soccorso Pubblico

I Vigili del fuoco di Messina hanno un nuovo comandante: Il dirigente superiore ing. Michele Burgio.

Insediato oggi alla guida del Comando Provinciale, il nuovo comandante succede a Giampiero Rizzo e curerà la direzione del soccorso tecnico e della prevenzione incendi nella provincia di Messina, il cui territorio è caratterizzato da peculiari rischi antropici e naturali.

Laureato in ingegneria civile, con un master in gestione delle emergenze, il comandante Burgio è entrato nel Corpo Nazionale nel 1990 e nella sua carriera ha svolto incarichi da funzionario direttivo nei comandi di Pistoia, Palermo e presso il Viminale a Roma. Promosso primo dirigente nel 2012, è stato comandante dei Vigili del fuoco di Caltanissetta, Agrigento, Siracusa e Trapani. Giunge a Messina da Palermo, sua città natale, dove ha diretto gli Uffici regionali della Prevenzione Incendi del Soccorso Pubblico. Coniugato con Adriana, docente in un liceo di Palermo, ha un figlio anch’egli funzionario del Corpo Nazionale, attualmente in servizio a Firenze.

“Ritorno a Messina dopo tanti anni, dopo l’esperienza maturata nei soccorsi a Giampilieri e Scaletta Zanclea. Conosco bene il valore del personale del Comando di Messina e mi impegnerò affinché possa lavorare per la sicurezza dei cittadini e in collaborazione con gli altri organi di protezione civile, nel solco tracciato dal mio predecessore, l’ing. Giampiero Rizzo, e nell’ottica del miglioramento continuo”.