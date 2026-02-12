Arco di Cristo Re, i lavori slittano di nuovo

Per motivi tecnici non è stato possibile avviare lo smontaggio dei ponteggi

L’avvio era previsto prima il 5 novembre, poi ieri. Ma i lavori di restauro dell’arco di Cristo Re non sono iniziati neanche stavolta.

Il Consorzio Integra e l’impresa esecutrice Cipae avrebbero dovuto smontare le attuali impalcature e installare le nuove strutture. Ma il rup, responsabile unico del procedimento, ha comunicato l’impossibilità tecnica di avviare gli interventi nei tempi inizialmente programmati. L’ordinanza è stata quindi revocata.

In attesa del nuovo cronoprogramma

La sospensione è temporanea: l’inizio effettivo delle operazioni di cantiere verrà posticipato e la nuova data di avvio sarà oggetto di una successiva e formale comunicazione alla cittadinanza. Al momento, dunque, non cambia la viabilità.