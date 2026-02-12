 Arco di Cristo Re, i lavori slittano di nuovo

Arco di Cristo Re, i lavori slittano di nuovo

Marco Ipsale

Arco di Cristo Re, i lavori slittano di nuovo

giovedì 12 Febbraio 2026 - 12:00

Per motivi tecnici non è stato possibile avviare lo smontaggio dei ponteggi

L’avvio era previsto prima il 5 novembre, poi ieri. Ma i lavori di restauro dell’arco di Cristo Re non sono iniziati neanche stavolta.

Il Consorzio Integra e l’impresa esecutrice Cipae avrebbero dovuto smontare le attuali impalcature e installare le nuove strutture. Ma il rup, responsabile unico del procedimento, ha comunicato l’impossibilità tecnica di avviare gli interventi nei tempi inizialmente programmati. L’ordinanza è stata quindi revocata.

In attesa del nuovo cronoprogramma

La sospensione è temporanea: l’inizio effettivo delle operazioni di cantiere verrà posticipato e la nuova data di avvio sarà oggetto di una successiva e formale comunicazione alla cittadinanza. Al momento, dunque, non cambia la viabilità.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

L’I.I.S. “Antonello” si rinnova: ecco i nuovi indirizzi della scuola VIDEO
Legumi contro il carovita: la proteina nobile che salva la spesa
Riforma della giustizia, D’Andrea: “A rischio l’indipendenza della magistratura”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED