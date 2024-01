Akademia può ambire ai playoff, coach Bonafede: “Non temiamo i vantaggi”

La storica serata di Macerata ha dato l'indicazione di quale dovrà essere il prossimo obiettivo da raggiungere in casa Città di Messina

MESSINA – I quarti di Coppa Italia hanno chiarito la forza delle squadre del girone A della Serie A2. Sconfitte le quattro squadre del girone B con proprio Akademia ed escludere dalle semifinali la prima attualmente in classifica dell’altro girone. Un risultato arrivato al termine di un’ottima partita giocata dalle messinesi che coach Bonafede ha così commentato: “Devo anzitutto fare i complimenti a Macerata perché è stata una partita di buon livello. Noi abbiamo delle caratteristiche che riguardano la compattezza del gruppo: puntiamo su quello e sulla titolarità di tutte. Questo spirito ci ha portato sin qui e terzi nel nostro girone di campionato. Proviamo a fare sempre muro/difesa interessante, anche se non sempre in questo momento ci riusciamo. Quello è però il nostro marchio di fabbrica”.

In attesa delle semifinali del 24 gennaio si torna al campionato dove si giocheranno le ultime due della stagione regolare prima di iniziare la poule promozione dove le squadre si porteranno dietro i punti della prima parte di stagione. Akademia lo ricordiamo è già qualificata e al momento è terza nel girone A ma unendo le prime cinque dei due gironi è terza a pari punti con Macerata prima del girone B. Dalla poule promozione la prima otterrà la promozione diretta, mentre dalla seconda alla quinta disputeranno i playoff con in palio un’altra promozione, è a quello che Akademia adesso dovrà puntare e dando per scontato che Città di Messina mantenga lo stesso livello e che le altre avversarie siano pari o inferiori a Macerata l’obiettivo è decisamente raggiungibile.

I miglioramenti (continui) di Akademia

Momento chiave del match di ieri tra Akademia e Macerata è stato il secondo set dove le atlete di coach Bonafede hanno avuto un passaggio a vuoto, non nuovo in questa stagione, quando si sono fatte annullare due set point con un contro parziale di tre punti. Sono riuscite però a loro volta a replicare con la stessa moneta vincendo il secondo parziale. Così Bonafede sull’argomento: “E’ una questione di dna. Che si vinca o si perda voglio che le ragazze abbiano questo atteggiamento e che non temano il punto decisivo perché ci alleniamo per giocarli. Stasera è andata bene e siamo contenti”.

In realtà è un’altra delle cose che Akademia via via ha sistemato. In stagione, compreso quello dei quarti in Coppa Italia, Città di Messina ha giocato otto set ai vantaggi vincendone cinque e perdendone tre. Due li ha persi nei primi tre giocati, mentre negli ultimi cinque disputati ne ha vinti quattro perdendone recentemente solo uno contro la capolista Perugia. Un’inversione di tendenza evidente. Akademia adesso arriva alle ultime due sfide della stagione regolare, contro Perugia e Busto Arsizio le uniche due squadre che non hanno concesso punti alle messinesi, e la squadra del presidente Costantino ci arriva senza pressione e pronta a misurarsi contro le prime della classe per provare a sorprendere ulteriormente o anche solo capire se il suo livello è salito ancora.

