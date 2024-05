Traffico rallentato tra Milazzo e Barcellona

Incidente autonomo stamani, poco dopo le 9.30, al km 40.700 dell’autostrada Messina – Palermo, in direzione Palermo.

Un furgone si è ribaltato per cause ancora da accertare e il conducente è rimasto ferito. Il traffico è rallentato per qualche ora tra gli svincoli di Milazzo e Barcellona. Sul posto la Polizia Stradale di Messina.