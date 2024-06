“L’estate addosso 2024”, ecco l’avviso

Borse d'inclusione sociale: manca poco alla presentazione della domanda

MESSINA – Borse d’inclusione sociale: ecco l’avviso pubblico di Comune e Messina Social City per la quarta edizione del progetto “L’estate addosso”!. Per le borse d’inclusione sociale, si può presentare la domanda da mezzanotte del 10 giugno alle ore 23.59 del 25 giugno 2022, scaricando il link. Saranno selezionati giovani dai 16 ai 25 anni, disoccupati o inoccupati.

Per accedere alla piattaforma è necessario essere provvisti di Spid.

Si tratta di un progetto diretto a sstenere e accompagnare “giovani in condizione di svantaggio sociale”. Si prevede un’indennità mensile di € 600,00, con una durata di due mesi anche non continuativi.

In evidenza una foto dell’edizione 2023.



Articoli correlati