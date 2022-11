L'Akademia Sant'Anna rimonta Sant'Elia. Prima vittoria in A2 al tiebreak VIDEO - Tempostretto

La squadra di coach Breviglieri sotto per due set a uno ribalta le ospiti

MESSINA – Nella terza giornata del campionato di Serie A2 Akademia Sant’Anna ospitava Sant’Elia Fiumerapido da Frosinone e ha trovato la prima storica vittoria in Serie A2 femminile di pallavolo. La squadra di coach Breviglieri ha sofferto ma ha tirato fuori la grinta che le ha permesso di rimontare un set di svantaggio e vincere la partita al quinto set. Il tiebreak, palpitante, così come il terzo set si è concluso ai vantaggi con entrambe le squadre che hanno offerto una grande prestazione.

La classifica della squadra del presidente Costantino si muove, due punti guadagnati grazie alla prima vittoria in campionato, e sale a metà classifica con 3 punti dopo tre giornate. Formazione di partenza dell’Akademia Sant’Anna: Composto, Mearini, Martilotti, Ebatombo, Muzi, Pertens, Faraone (libero). Per le ospiti Spinello, Costagli, Hollas, Ghezzi, Botarelli, Cogliandro, Vittorio (libero).

Novità Mearini per Breviglieri che è la migliore in campo grazie alla sua prestazione costante in prima linea in doppia cifra (13 punti). Da segnalare anche Botarelli, la migliore tra le ospiti con 26 punti, top scorer della partita, la migliore tra le messinesi la francese Ebatombo 23 volte a segno. Prossima partita trasferta delle messinesi a Perugia, squadra già affrontata nella finale playoff nella scorsa stagione.

Akademia Sant’Anna – Sant’Elia 3-2

Inizio equilibrato e primo break che arriva sul 5-6 per le ospiti che allungano con Cogliandro in battuta 9-5 costringendo coach Breviglieri al time-out. La situazione non migliora con Sant’Elia che a metà parziale conduce 15-7. Secondo time out di coach Breviglieri sotto 18-10, il set sembra ormai indirizzato verso le laziali che infatti chiudono senza troppi patemi per 25-15.

Reazione Akademia nel secondo parziale, allungo subito sul 7-3 con l’ace di Pertens che costringe coach Giandomenico al time-out ospite. Massimo vantaggio col muro di Ebatombo sull’11-6, passa un’intera rotazione Pertens torna al servizio e Akademia avanti ancora di cinque (17-12) quando coach Giandomenico utilizza il suo secondo time-out. L’inerzia non cambia con la squadra di casa che allunga sul 22-15. Il tocco di precisione, più che di potenza, di Ebatombo regala 7 set point a Messina sul 24-17, Messina chiude alla seconda occasione riportando il match in parità 25-18.

Inizio terzo set esce meglio dai blocchi Sant’Elia che allunga su un pericoloso 5-8 con una grande difesa. Akademia reagisce subito: Martilotti mette a segno un pallonetto, il muro di Pertens, l’ace di Martilotti e la palla messa terra da Ebatombo ribaltano il risultato 9-8 Messina. Sull’errore delle sue coach Giandomenico chiama time-out per provare a interrompere il buon momento di Messina. L’Akademia allunga sul 13-11 ma l’errore di Composto invece che il più tre riporta sotto le ospiti che operano il sorpasso sul momentaneo sul 13-14. Fase di inseguimento per Akademia che fa l’elastico con le ospiti sino a quando Breviglieri non manda dentro per la battuta Varaldo e la situazione torna in parità: 19-19. Il set si decide ai vantaggi, Sant’Elia non trasforma tre set point ma Akademia non riesce mai a procurarsene uno e le ospiti vincono il set per 28-26.

Nel quarto ospiti avanti 1-3, al servizio l’ace di Ebatombo fa rientrare in partita Messina che impatta 4-4 e poi con Pertens in battuta allunga 6-4. Corsa di testa per la squadra di Breviglieri che allunga in modo deciso con palla messa a terra da Ebatombo sul 13-9 e gli ospiti ricorrono al time-out. Si rifà sotto Sant’Elia (14-13) e a ricorrere alla sospensione è l’allenatore del Messina, momento delicato per Akademia che si ritrova sotto 16-18 con le idee un po’ confuse. Il coach di casa chiama time-out e ribalta momentaneamente la situazione: 19-18. Sant’Elia perde il bandolo della matassa e, col pubblico del Palazzetto Polivalente molto partecipe, Akademia allunga sul 24-19 conquistandosi cinque palle per trascinare la sfida al tiebreak, l’errore al servizio avversario fa si che Messina chiusa 25-20.

Il tiebreak

Battaglia ad inizio quinto set, Akademia avanti 3-2 spreca una free ball che poteva portare il break per le locali. Sant’Elia più cinica si porta sul 4-6 e coach Breviglieri chiama time-out. Reazione Akademia che si riporta in parità sul 7-7, sorpasso Messina sul 10-9 con ace di Martilotti. Sotto 12-10 coach Giandomenico vuole subito interrompere l’inerzia e ferma il gioco: time-out Sant’Elia. Akademia mantiene due di vantaggio e Breviglieri si gioca la carta del servizio in salto di Barbara Varaldo, devastante al solito, ma le compagne a rete sulla ricezione non perfetta non chiudono, Sant’Elia torna 13 pari. Il mani fuori di Composto sul muro porta a Messina il primo match point, al servizio Pertens ma Botarelli, la migliore tra le sue, annulla. Ci pensa Martilotti di furbizia a procurarne un secondo, annullato ancora da Costagli. Sul 16-15, ci pensa ancora Martilotti col mani fuori a regalare la vittoria all’Akademia e scrivere la parola fine al match.

Tabellino

Parziali set: 15-25 25-18 26-28 25-20 17-15.

Desi Shipping Akademia Messina: Varaldo 0, Catania 0, Ciancio 0, Composto 16, Martilotti 14, Mearini 13, Muzi 1, Brandi ne, Silotto 0, Pertens 8, Ebatombo 23, Faraone 0.

Coach: Marco Breviglieri. Assistente: Ferrara.

Assitec Volleyball Sant’Elia: Spinello 1, Moschettini 0, Costagli 17, Polesello ne, Hollas 6, Giorgetta 0, Di Mario 0, Ghezzi 16, Dzakovic (non convocata), Botarelli 26, Cogliandro 10, Vittorio 0.

Coach: Emiliano Giandomenico. Assistente: Russo

Arbitri: Antonio Gaetano (di Lamezia Terme) e Walter Stancati (di Rende).

