Disastro Messina, Basile: “Dall’amarezza di oggi deve nascere la forza del domani”

Il candidato sindaco di Sud chiama Nord commenta la retrocessione della squadra di calcio. "Ho mandato un messaggio di vicinanza al presidente Davis"

MESSINA – “Ho seguito con attenzione la partita di oggi e non posso nascondere il dispiacere per un epilogo che lascia amarezza in tutti coloro che hanno a cuore questi colori e questa squadra. Ho mandato subito un messaggio di vicinanza e sostegno a Justin Davis, confermando il plauso a tutto il gruppo, ai calciatori, allo staff e a chi ha creduto fino alla fine in questo percorso, lottando e onorando la maglia con impegno, sacrificio e senso di appartenenza. Un ringraziamento speciale va ai tifosi, che anche nei momenti più difficili non hanno mai fatto mancare sostegno, presenza e passione. Sappiamo bene che non è stata una stagione semplice e, più volte, abbiamo cercato di fare la nostra parte con senso di responsabilità e vicinanza concreta”. A dichiararlo l’ex sindaco di Messina e ora ricandidato per Sud chiama Nord Federico Basile, commentando la retrocessione in Eccellenza della squadra.

Continua Basile: Le delusioni fanno parte dello sport, ma non possono cancellare l’amore e l’identità che questa squadra rappresenta per la città. Da questa amarezza bisogna ripartire. Auspichiamo in una nuova fase che dovrà vedere tutti uniti, più forti di prima. Messina saprà rialzarsi e ritrovare, con il contributo di tutti, il ruolo e le soddisfazioni che questa città, questa maglia e questi tifosi meritano”.

Foto Messina a Ragusa dalla pagina Fb della squadra messinese.

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