 Retrocessione, Scurria: "Il calcio a Messina deve rinascere"

Retrocessione, Scurria: “Il calcio a Messina deve rinascere”

Redazione

Retrocessione, Scurria: “Il calcio a Messina deve rinascere”

domenica 10 Maggio 2026 - 20:14

Il candidato sindaco del centrodestra commenta il flop della squadra, con il passaggio in Eccellenza dopo il paregggio con il Ragusa

MESSINA – “Con grande amarezza abbiamo assistito all’atto finale che ha decretato l’ennesimo fallimento del calcio a Messina. L’Acr Messina, nonostante gli sforzi della nuova società, retrocede in eccellenza. È il momento di cambiare e rimettere anche il calcio in cima all’azione della prossima amministrazione comunale”. Lo dichiara il candidato sindaco del centrodestra Marcello Scurria subito dopo il pareggio con il Ragusa e la retrocessione della squadra.

“È il momento di cambiare. A cominciare dallo stadio Franco Scoglio che rischia di restare una cattedrale nel deserto, utile solo per qualche concerto, passando per una ritrovata sinergia con le società e tutto il mondo sportivo messinese. Messina è il calcio e il calcio, quello che conta, deve tornare a Messina”, conclude Scurria.

La foto è di repertorio.

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