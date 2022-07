Akademia Sant'Anna. Confermata la solida ed esperta Valentina Martilotti - Tempostretto

La top-scorer di Akademia Sant'Anna resta a Messina e tornerà a calcare i campi di Serie A2: "Non vedo l'ora, Akademia diventata una seconda famiglia"

MESSINA – Dopo una stagione da assoluta protagonista sembrava che Valentina Martilotti potesse staccare momentaneamente, ma alla fine è arrivata la conferma. L’Akademia Sant’Anna potrà contare anche in A2 sulla forte schiacciatrice calabrese.

Una conferma molto importante in casa messinese che, dopo aver prolungato la permanenza in riva allo Stretto di capitan Muzi, della Composto e della Varaldo, ufficializza anche il rinnovo per la stagione 2022/23 dell’atleta classe ’88, giocatrice di indiscussa esperienza che si è messa in mostra nel campionato appena terminato garantendo al club del Presidente Fabrizio Costantino grinta, continuità e grande attaccamento alla maglia.

Per la Martilotti si tratta di un ritorno in Serie A2 per la Martilotti. “Il cuore mi ha spinto a proseguire – queste le parole della confermata numero 6 – Akademia è diventata una seconda famiglia e la famiglia non si lascia a combattere da sola. Sono molto emozionata: è da tanto tempo che non partecipo ad un campionato di A2 e, quindi, non vedo l’ora di iniziare questa bellissima avventura insieme alle mie vecchie e nuove compagne. Ci vediamo presto e forza Akademia”.

La carriera di Martilotti

Dopo ben sei stagioni consecutive giocate con la maglia di Cerignola tra B2 e B1 ed una promozione in A2 sfiorata nel campionato 2020/21, la Martilotti nella scorsa stagione approda a Messina e si prende immediatamente la rivincita personale, giocando una stagione da protagonista e conquistando sul campo la promozione in Serie A2 sfiorata nell’annata precedente. Seconda categoria che mancava alla schiacciatrice di Cariati dal lontano 2008/2009 quando, appena ventenne, indossava la maglia di Aprilia.

L’ultima stagione in Akademia

Numeri da autentica fuoriclasse quelli realizzati dalla Martilotti nel campionato appena concluso, che ha registrato ben 327 punti, attestandosi quale top scorer del club del presidente Fabrizio Costantino, ed andando in doppia cifra 21 volte sulle 24 partire disputate tra regular season e playoff. Un’autentica garanzia, quindi, la numero 6 calabrese che la Desi Shipping non poteva fare a meno di confermare, garantendosi anche quella buona dose di esperienza che in un campionato lungo ed insidioso come quello di A2 è sicuramente un valore aggiunto.

