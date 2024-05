Concorso al Comune di Reggio Calabria, pubblicate le date

Ecco le date fissate e come i candidati possono reperire tutte le informazioni utili per la partecipazione alla prova scritta

REGGIO CALABRIA – L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria comunica che sono stati pubblicati gli avvisi relativi ai calendari della prova scritta dei bandi di selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 7 unità di operatore esperto servizi amministrativo-informatici (area operatori esperti) e di 13 posti per il profilo professionale di istruttore tecnico geometra (area degli istruttori).

Con riferimento al bando per operatore esperto servizi amministrativo-informatici, si comunica che l’Amministrazione ha esercitato la facoltà di non espletare la preselezione. La prova scritta è stata dunque calendarizzata per il giorno 28/05/2024 in tre sessioni orarie (ore 9, 12, 15) nel rispetto dell’ordine alfabetico dei candidati (l’elenco è allegato all’avviso).

Con riferimento al bando per il profilo professionale di istruttore tecnico geometra, si comunica che l’Amministrazione ha esercitati la facoltà di non espletare la preselezione. La prova scritta è stata dunque calendarizzata per il giorno 29/05/2024 , in tre sessioni orarie (ore 9, 12, 15) nel rispetto dell’ordine alfabetico dei candidati (l’elenco è allegato all’avviso).

Si ricorda ai candidati che la pubblicazione effettuata secondo quanto previsto dal bando di selezione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Il mancato collegamento alla piattaforma digitale nel giorno e ora stabiliti, comunque giustificato ed a qualsiasi causa dovuto, comporta l’esclusione dal concorso.

Per tutte le informazioni relative alle modalità di svolgimento delle prove si fa rinvio a quanto sarà pubblicato sul portale “InPA” e sul sito internet del Comune di Reggio Calabria www.reggiocal.it sezione Amministrazione Trasparente – bandi di concorso.

Allegato all’avviso, vi è il “Foglio istruzioni” relativo all’utilizzo della strumentazione tecnica richiesta e alle modalità di svolgimento della fase di identificazione e della prova, l’allestimento della stanza, i comportamenti da tenere ed i motivi di esclusione dovuti a comportamenti potenzialmente o evidentemente fraudolenti, nonché l’informativa in materia di protezione dei dati personali.