Messina. “Piazza dell’Arte 2024”, contest fotografico in ricordo di Vizzini

Venerdì 17 maggio è il giorno della nona Piazza dell'Arte, tra le attività proposte anche la premiazione del contest a tema "L'acqua: il nostro bene primario"

MESSINA – Manca sempre meno all’evento universitario più atteso dell’anno, la IX edizione della “Piazza dell’arte” avrà luogo venerdì 17 maggio presso la scalinata del Rettorato. Sarà l’occasione in cui artisti d’ogni vocazione si riuniranno dalle ore 9 di mattina per dare spettacolo in una coreografia composita di mille espressioni.

Si inizia con un momento dedicato alla pittura estemporanea, momento a cura del Liceo Artistico Basile, a partire dalle ore 9. I laboratori artistici di lettura, arte e musica partiranno nel pomeriggio dalle ore 16. Dalle ore 20 i momenti clou con le esibizioni di artisti universitari e locali sul palco.

Il concorso fotografico dedicato a Vizzini

Poco prima però alle ore 19:30 ci sarà la premiazione del contest fotografico in ricordo dello storico fotoreporter messinese Michelangelo Vizzini. Rivolto a tutti gli appassionati di fotografia, è organizzato dall’Associazione Morgana in collaborazione con i membri della famiglia Vizzini, avrà come testa “L’acqua: il nostro bene primario”.

Un tema opportunamente ampio, selezionato tra i possibili per rendere sfogo alla migliore creatività dei partecipanti. E un tema opportunamente scelto anche per il suo valore sociale in crescita: con esso si intende porre l’attenzione sul bene collettivo che è l’acqua, sui rischi della sua carenza già per le generazioni presenti e, in peggior modo, per le generazioni future.

Una selezione di foto, inviate dai partecipanti, saranno esposte nella giornata di venerdì e i vincitori verranno selezionati da una giuria, formata da professionisti ed esperti del settore: il giornalista Leonardo Romeo, i registi Mauro Failla e Giovanni Maria Curró, il fotografo Pietro Cardile della Scuola di Fotografia di Messina (SFM) e dal nipote dell’indimenticato fotoreporter messinese, Mirko Vizzini.