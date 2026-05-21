Akademia Sant’Anna, in regia arriva Sara Colombano: “Bello tornare in Sicilia, voglio migliorarmi”

La palleggiatrice piemontese classe 2000 ha giocato in passato a Marsala, presentandosi dice: "Sono pronta a questa nuova avventura, non sono più giovincella e devo migliorare l'aspetto caratteriale"

MESSINA – Akademia Sant’Anna completa il reparto palleggiatrici con l’arrivo di Sara Colombano, regista pronta a mettere qualità, equilibrio ed esperienza al servizio della formazione messinese nel prossimo campionato di Serie A2. Classe 2000, originaria di Cafasse, in provincia di Torino, Colombano è una palleggiatrice cresciuta in alcuni dei vivai più importanti del panorama nazionale.

Così Colombano dopo essere stata presentata dal presidente Costantino: “Per me è un piacere e un onore nonostante la stagione passata si è appena conclusa, c’è subito tanta voglia di ricominciare anche se ci sarà qualche mese di stop. Non vedo l’ora di conoscere staff, compagne tifosi e cominciare alla grande. Mi ha convinto che è un grande progetto a livello di staff, compagne e c’è tanta voglia di lavorare, c’è tanta passione ed è un ottimo inizio. Ho già giocato a Marsala ed è stato uno degli anni migliori che ho fatto e sono molto contenta di tornare in Sicilia. Sara fuori dal campo? Cerca di trasmettere serenità ed è gentile con tutti, in Sicilia non mi è mancato mai nulla e ho trovato persone fantastiche, non vedo l’ora di poter incontrare tutti”.

La società la definisce una palleggiatrice dinamica, ordinata e dotata di buona visione di gioco, Colombano porta a Messina affidabilità e continuità, qualità maturate attraverso un percorso costruito con gradualità e costanza tra categorie nazionali e realtà competitive. Il suo innesto porta nuova linfa e maggiore consistenza alla cabina di regia messinese: una giocatrice capace di coniugare esperienza, personalità e visione di gioco, pronta a diventare un riferimento prezioso negli equilibri del sistema costruito da Coach Leo Barbieri.

Le prime parole della palleggiatrice di Akademia Sant’Anna

Su cosa si aspetta dalla nuova stagione e in cosa vuole migliorare: “Ogni stagione cerco di migliorare tantissimo, anche se non sono più giovincella a qualsiasi età si può migliorare e spero di portare qualcosa di mio e prendere qualcosa dalle mie compagne. Ribadisco che l’allenatore a livello tecnico e umano sia molto valido, mi ero trovata bene in Sicilia e spero di ritagliarmi un po’ di spazio. Credo devo migliorare sull’aspetto caratteriale ed emotivo, al giorno d’oggi è il più difficile da limare. Nulla togliere all’aspetto tecnico/tattico”.

Come nasce palleggiatrice e come interpreta il ruolo: “A Chieri giocavo in due ruoli, attaccante e nella squadra più grande palleggiatrice. Mi piaceva molto di più poter toccare ogni pallone e non aspettare, con gli anni devo dire sono contenta di questa scelta, hai tanta responsabilità, è il ruolo più bello ma forse il più difficile. Il rapporto con le più piccole della squadra cerco di approcciarle come è stato fatto con me, credo sia importante farle sentire importanti e far sentire loro che sono parte della squadra e che servono”.

Il ritorno in Sicilia e in serie A: “Sicuramente mi aspetto che il livello sia cambiato molto. Dopo anni in B1 sono fuori dal giro della A2, alzare un po’ l’asticella di fa portare a pensare di poter migliorare e restare in una categoria alta. Mi aspetto tante cose belle e impegnative, spero di poter reggere tutto quanto. Anche se sono un po’ uscita dal giro della A2 mi piace guardare le partite, ho visto le partite di coach Barbieri e conoscendo tante ragazze nel mondo della pallavolo le voci girano e le informazioni che mi sono arrivate sono state sempre molto positive. Questo è stato sempre un punto fondamentale”.

Le esperienze di Sara Colombano

Il suo percorso prende avvio con In Volley, per poi proseguire nel settore giovanile della Futura Volley Giovani Busto Arsizio, dove resta dal 2014 al 2017 partecipando a diverse finali nazionali e conquistando anche il Trofeo delle Regioni. Nel suo percorso giovanile arriva anche la convocazione nelle Nazionali azzurre di categoria.

Successivamente approda a Chieri, esperienza che le permette di respirare per la prima volta l’atmosfera della Serie A2 e di conquistare la promozione in A1 nella stagione 2017/2018. Dopo le esperienze in B2 con Gorla Volley e Busa Foodlab Gossolengo, con quest’ultima centra un’altra promozione, stavolta in B1.

Nel 2020 arriva il ritorno in A2 con la maglia della Sigel Marsala, dove affianca una giocatrice esperta come Ilaria Demichelis, proseguendo il proprio percorso di maturazione tecnica e tattica in cabina di regia. Negli anni successivi consolida la propria esperienza in Serie B1 vestendo le maglie de Il Colle Consorzio Padova, Gossolengo e Fantini Folcieri Ostiano. Nella scorsa stagione, ha indossato la prestigiosa casacca di Mondovì Volley, contribuendo alla conquista del quinto posto finale nel Girone A di B1, chiuso con 19 vittorie e 7 sconfitte.

Foto all’interno dell’articolo di Tiziano Silvestri