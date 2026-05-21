Barcellona Basket perde a gara 3 a Reggio Calabria e denuncia danni al pulmino

Barcellona eliminata ai quarti di finale, la società si scaglia contro "i poco compatibili principi di ospitalità", coach Bartocci in un secondo momento ringrazia tutti

Non arriva il miracolo del Barcellona Basket in gara 3 dei quarti di finale in Serie B Interregionale. Dopo il successo in gara 2 contro la Viola la serie è tornata al PalaCalafiore di Reggio Calabria per la bella dove i locali hanno prevalso per 72-55. Partita a differenza della prima due in cui la differenza è stata più evidente e la squadra siciliana di coach Bartocci ha chiuso così a testa al ta la propria stagione. Tornando a casa poi l’amara sorpresa per i longanesi constatando danni riportati al mezzo della squadra. La società ha rilasciato una nota sui propri social postando anche la foto in evidenza in quest’articolo.

Pulmino del Barcellona preso a sassate

Così la squadra sui social postando anche immagini: “Al termine di una serie intensa, combattuta e di grande livello agonistico, la società Barcellona Basket rivolge i propri complimenti alla Viola Reggio Calabria per la meritata qualificazione alle semifinali play off. Il verdetto del campo va accettato con rispetto e serenità, nella consapevolezza del valore espresso dalla nostra squadra e con l’orgoglio di avere pienamente onorato gli obiettivi stagionali prefissati. Proprio per questo, con altrettanta lucidità, riteniamo doveroso evidenziare quanto accaduto lontano dal parquet in occasione di gara 3. Al di là dell’ennesimo atteggiamento inadeguato assunto dal responsabile della sicurezza — certamente poco compatibile con i principi di ospitalità — non possiamo tacere il grave episodio che ha coinvolto il mezzo della nostra società”.

La società prosegue: “Il pulmino con cui la squadra ha raggiunto il PalaCalafiore è stato infatti danneggiato da un vile lancio di sassi mentre si trovava parcheggiato all’interno delle pertinenze dell’impianto. Un gesto ignobile, che non intendiamo attribuire a un’intera tifoseria, verso la quale continuiamo a nutrire rispetto, evitando facili e superficiali generalizzazioni. Ma proprio perché crediamo nei valori dello sport, riteniamo sia corretto rendere pubblici fatti che nulla hanno a che vedere con il confronto agonistico. A Barcellona Pozzo di Gotto, pur nella naturale tensione di una sfida play off, gli ospiti sono sempre stati accolti con rispetto e messi nelle condizioni di svolgere serenamente il proprio lavoro. Le immagini relative ai danni subiti dal nostro mezzo sono state acquisite a referto dagli arbitri per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. La società Barcellona Basket, nel ribadire la propria fiducia negli organi preposti, si riserva inoltre di tutelarsi presso le sedi opportune”.

I ringraziamenti di coach Bartocci

Poche ore dopo, tornando al parquet e al basket giocato, arriva una sentita lettera aperta di coach Maurizio Bartocci che traccia un po’ il bilancio personale e non del Barcellona Basket: “Sento il bisogno di fermarmi un istante, ora che il rumore delle scarpe sul par quet si è spento e le luci del PalAlberti si sono abbassate, per rivolgervi un pensiero sincero. Si è conclusa una stagione intensa, un viaggio che ci ha visto lottare, soffrire e gioire insieme, portando con orgoglio il nome della nostra città su ogni campo. Il risultato di una partita resta negli annali, ma il legame che si crea tra una squadra e la sua gente è ciò che resta nella storia di una città. Usciamo da questo campionato a testa alta, consapevoli di aver dato tutto. Barcellona respira pallacanestro e questa stagione ha dimostrato che la fiamma è più viva che mai. Grazie di cuore a tutti. Forza Barcellona, sempre.

Ai miei Giocatori

A voi va il mio primo ringraziamento. Siete stati il cuore pulsante di questo progetto. Al di là dei canestri segnati e dei rimbalzi catturati, ciò che porterò con me è la vostra dedizione. Vi ho chiesto sacrifici, vi ho spronato a superare i vostri limiti e voi avete risposto con la professionalità di chi sa che indossare questa maglia non è un impegno come gli altri: è un onore che pesa e che esalta. Grazie per ogni goccia di sudore.

Alla Società e allo Staff

Grazie per aver reso possibile tutto questo. Dietro ogni partita c’è un lavoro invisibile fatto di programmazione, supporto e presenza costante. Grazie per aver creduto nella mia visione e per aver gestito le complessità di un campionato con equilibrio e passione, permettendoci di lavorare nelle migliori condizioni possibili.

Ai nostri Tifosi e alla Città

Voi siete l’anima di Barcellona Pozzo di Gotto. Il Pal Alberti è tornato a essere quel fortino capace di trasmettere un’energia che poche altre piazze in Italia possono vantare. Vedere i gradoni gremiti, sentire il vostro incitamento nei momenti di difficoltà e l’esplosione di gioia ad ogni retina scossa è ciò che rende speciale fare basket qui. Non siete stati solo il “sesto uomo”, ma la ragione stessa per cui lottiamo su ogni pallone vagante” si chiude così il messaggio di coach Bartocci.