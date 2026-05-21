Acr Messina, Davis: “Il silenzio non è mancanza di determinazione”

La proprietà del Messina esce dal silenzio dopo la retrocessione, il messaggio del presidente sui social rimarca il lavoro sotto traccia

MESSINA – A più da una settimana dalla retrocessione in Eccellenza, al termine del playout pareggiato 0-0 in casa del Ragusa, il presidente dell’Acr Messina Justin Davis rispondendo ad una pagina di tifosi che si chiedeva che fine avesse fatto la proprietà risponde come suo solito con una storia sui social.

Questo il messaggio pubblicato in inglese e che abbiamo tradotto: “Non abbiamo mai smesso di lavorare per il futuro di questo club. Con i tempi giusti comunicheremo le nostre chiare intenzioni ai nostri tifosi. La nostra intenzione è sempre rimasta la stessa: costruire un forte, ambizioso e vincente Acr Messina, indipendentemente dalla categoria. E ai nostri tifosi dico chiaramente non confondete il mio silenzio per mancanza di determinazione. Noi stiamo combattendo ogni singolo giorno per il club, per questi colori e per la gente di Messina”.

Pagniello presso la LND a Roma

Il vice presidente, direttore generale e, senza nuova comunicazione, ancora direttore e responsabile dell’area tecnica, Morris Pagniello si trovava a Roma per incontri con la Lega Nazionale Dilettanti, come ha riportato Messina Sportiva, per capire cosa può fare il club per un’eventuale riammissione o ripescaggio in Serie D. Anche il vice presidente, come il presidente Davis, punta su risposte concrete e riportare il club all’altezza della sua storia. “Vogliamo parlare alla città con i fatti – ha dichiarato Pagniello a MessinaSportiva – Stiamo lavorando sotto traccia su più fronti e siamo convinti che presto avremo buone notizie da dare alla città. Comprendiamo l’amarezza dei tifosi e la loro richiesta di chiarezza: la rispettiamo e intendiamo dare risposte concrete nelle prossime settimane. L’Acr Messina merita un futuro all’altezza della sua storia”.