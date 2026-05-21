 "Non voglio lasciare Filicudi per andare a scuola", bambina di 10 anni scrive a Giorgia Meloni

“Non voglio lasciare Filicudi per andare a scuola”, bambina di 10 anni scrive a Giorgia Meloni

Redazione

“Non voglio lasciare Filicudi per andare a scuola”, bambina di 10 anni scrive a Giorgia Meloni

giovedì 21 Maggio 2026 - 15:24

La piccola Tiziana ha inviato una lettera alla presidente del Consiglio. "Desidero avere le stesse opportunità" degli altri alunni nel resto d'Italia

FILICUDI – Tiziana ha dieci anni e sta per terminare la quinta elementare. Tiziana vive a Filicudi e per lei il passaggio dalle elementari alle medie non è una passeggiata. Da qui una lettera, rilanciata dall’Ansa, indirizzata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Sono molto triste e preoccupata perché nella mia isola non c’è più il Cpe, un corso di preparazione agli esami di scuola media. Ho chiesto, assieme alla mia mamma, che venga riavviato, per me e per gli alunni che verranno nei prossimi anni”. Nella lettera, si parla dell’impossibilità di inviare otto docenti nell’isola per una sola alunna. Ma si evidenzia che, in passato, il Cpe è stato gestito da due professori. E da poco, il sindaco di Lipari ha riaperto la scuola primaria di Ginostra “per una sola bambina e la sezione infanzia di Alicudi per due bambini non isolani”.

In particolare, Tiziana spiega alla presidente Meloni che non vuole andarsene da Filicudi. E che desidera rimanere con sua madre, che lavora nell’isola, i nonni e i suoi amici. L’appello nasce dal bisogno di avere “le stesse opportunità” degli altri bambini nel resto d’Italia.
   

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