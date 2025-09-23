 Akademia Sant'Anna protagonista con la squadra under 16 al torneo Pink Gen

Simone Milioti

martedì 23 Settembre 2025 - 15:00

Le piccole messinesi chiudono con l'ottavo posto un'esperienza che le ha viste impegnate in Campania

SALERNO – Titoli di coda sul Pink Gen, il torneo dedicato alla categoria under 16, organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile in provincia di Salerno, nel fine settimana appena trascorso. Presenti anche le piccole Girls di Akademia Sant’Anna che tornano a casa con un ottavo posto in classifica, il successo al tie-break contro Modena e un carico di emozioni e ricordi incredibili. 

I numeri raccontano che ad aggiudicarsi il trofeo è stata la Pallavolo Bologna (vittoriosa al tie-break nella Finalissima contro Altino Volley), ma in fondo hanno vinto tutti: società, ragazze, staff. Perché a trionfare davvero è stato lo spirito con cui i protagonisti hanno vissuto una straordinaria manifestazione sportiva, un’esperienza unica che terrà vivi i valori, i volti delle persone incontrate, i legami creati nella due giorni che ha calamitato l’attenzione del popolo del volley.

Questo il roster al completo: 1 Giulia Greco, 2 Elena Nastasi, 3 Alicia Grasso, 4 Asia La Rosa, 5 Giada Cucinotta (K), 6 Roberta Laganà, 7 Sveva Versace, 8 Rajaa Parisi, 9 Emma Di Vincenzo, 10 Ginevra Gemelli, 11 Aida Miduri, 12 Susanna Pugliatti, 13 Siria La Rosa (L), 14 Esther Filocamo (L). Allenatori: Pippo Donato, Samuele Granei, Antonio Capillo e Marina Carini

Capillo: “Moderatamente contento”

“Un’esperienza positiva che ci ha soddisfatti – ha dichiarato l’allenatore Antonio Capillo – Sono moderatamente contento del risultato, nonostante alcune circostanze sfavorevoli. Siamo stati inseriti in un girone di ferro e questo ci ha condizionato parecchio. Inoltre, dopo aver perso contro Perugia, pur giocando una dignitosa partita, ci è venuta a mancare una nostra centrale, Aida Miduri, che, purtroppo, si è fatta male in occasione della seconda gara contro la forte Bologna, nelle fasi di riscaldamento. L’infortunio ha rotto l’equilibrio creato nei tanti mesi di lavoro. Chi è subentrata, però, si è ben comportata e, anche contro Bologna, abbiamo fatto la nostra buona gara. Nonostante la sconfitta finale, non abbiamo mai subito le avversarie”.

“Nelle gare successive, a differenza delle prime in cui abbiamo giocato con il conforto dell’impianto di climatizzazione, – ha concluso il tecnico messinese -, abbiamo subito il gran caldo della palestre e la stanchezza conseguente alla programmazione di due gare consecutive. Contro Modena siamo riusciti a rimontare lo svantaggio iniziale e a vincere la nostra prima gara. Infine, abbiamo perso la Finale 7°/8° posto contro un’ottima selezione campana di cui non mi spiego il piazzamento finale; avrebbero meritato di più. Peccato per aver dovuto affrontare un girone eliminatorio tosto!”.

Le dichiarazioni delle giocatrici

“Erano tante le nostre aspettative per questo torneo – ha proseguito la capitana Giada Cucinotta. Ci eravamo preparate al meglio, per dare il massimo e ci siamo riuscite. Ci sono stati dei momenti down da cui ne siamo comunque uscite a testa alta”.

La capitana Cucinotta

Felice di questa esperienza, la migliore realizzatrice del club siciliano, la schiacciatrice Alicia Grasso, proveniente dal Mondo Giovane: “Sono molto contenta del mio rendimento, ma sopratutto di quello dell’intera squadra. Siamo riuscite a dare il meglio. Per me, si è trattata della prima esperienza con Akademia e ringrazio le mie compagne per essermi rimaste accanto, nonostante ci conoscessi davvero poco”. Una particolare menzione per il libero Siria La Rosa: solo dodici anni ma già con un atteggiamento da veterana.

