 Premio nazionale "Lino Miccichè", studentesse messinesi al 1° e 3° posto

Redazione

venerdì 05 Dicembre 2025 - 19:45

Riconoscimenti per Bianca Cicala del "Caminiti-Trimarchi" di S. Teresa e Andreina Cimino del "Maurolico" di Messina

MESSINA – Sono state consegnate le targhe alle studentesse della VII edizione del Premio “Lino Miccichè”, indetto dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, e proclamate vincitrici a conclusione della 61esima Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro.

Il 1° premio è stato assegnato a Bianca Cicala dell’Istituto di Istruzione Superiore “Caminiti-Trimarchi” di S. Teresa di Riva (ME), per il saggio critico sul film “Conclave” di Edward Berger. Alla cerimonia erano presenti la dirigente Manuela Ranieri, Angela Giuffrè, docente referente della scuola per il “Progetto cineforum”, che tra l’altro si è impegnata per favorire un’ampia partecipazione degli studenti al premio, e la docente tutor della classe della vincitrice, Pasqualina Santoro.

L’altra targa, andata ad Andreana Cimino classificatasi al 3° posto, studentessa dell’Istituto di Istruzione Superiore “Francesco Maurolico” di Messina, per il saggio critico sul film “L’abbaglio” di Roberto Andò.  Nell’aula magna, di fronte a un pubblico formato da alcune classi del liceo classico, si è svolta la premiazione alla presenza della dirigente scolastica, Giovanna De Francesco, e della docente che ha promosso il concorso in classe e nell’Istituto, Patrizia Itri. 

Il presidente del Cinit – Cineforum Italiano, Massimo Caminiti, ha consegnato anche l’attestato con una menzione speciale alle dirigenti per l’impegno nella diffusione e il coinvolgimento degli studenti al concorso, accompagnate da pubblicazioni specialistiche per la biblioteca scolastica e da piccoli  gadget. Anche il  Cinit ha ricevuto dal Sncci un attestato di riconoscimento per avere divulgato il concorso a livello nazionale tra i propri cineforum e presso le scuole superiori vicine alle attività dell’associazione. 

