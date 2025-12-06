Progetto Fertility a Messina, al via 530 borse d’inclusione sociale

Stamattina al Palacultura l’avvio del progetto, promosso dall’amministrazione comunale e dalla Messina Social City

MESSINA – Approvata la graduatoria, si parte con borse d’inclusione sociale destinate a 530 beneficiari nel triennio 2025–2027 e rivolte a persone in condizioni di fragilità. Il tutto “con l’obiettivo di costruire percorsi personalizzati di attivazione sociale e inserimento lavorativo”. Stamattina al Palacultura Antonello si svolgerà l’evento pubblico dedicato all’avvio delle 530 Borse d’Inclusione Sociale del progetto Fertility, promosso dall’amministrazione comunale di Messina e dalla Messina Social City.

“L’appuntamento segna un passaggio centrale all’interno del più ampio percorso politico-amministrativo che, iniziato con l’amministrazione De Luca e consolidato con l’amministrazione Basile, ha guidato il processo di risanamento cittadino: un percorso che non si è limitato alla rigenerazione degli alloggi nelle aree ex baraccate, ma che ha voluto restituire alle persone strumenti, opportunità e condizioni per reinserirsi pienamente nella vita sociale ed economica della città. Proprio in questa direzione si colloca il progetto Fertility, che non è un insieme di iniziative isolate ma un sistema integrato di interventi pensato per agire contemporaneamente sulle persone e sul territorio. Le due linee complementari, le Borse d’Inclusione Sociale e il Social Innovation Lab, operano infatti in sinergia per sostenere percorsi di autodeterminazione personale e, allo stesso tempo, rafforzare il tessuto comunitario attraverso strumenti di innovazione, formazione e partecipazione”, si legge in una nota.

Continua l’amministrazione comunale: “Le Borse d’Inclusione Sociale rappresentano il cuore operativo della misura. Strumenti strategici capaci di contrastare marginalità, mancanza di reti di supporto, precarietà abitativa e discontinuità occupazionale. Ogni beneficiario sarà accompagnato da un’équipe multidisciplinare nella fase di orientamento, formazione e inserimento presso enti pubblici, privati e del terzo settore, attraverso un percorso pensato per rafforzare competenze, consapevolezza e possibilità di costruire un futuro autonomo”.

“L’inclusione sociale genera coesione e riduce le disuguaglianze”

“Il valore di Fertility non riguarda tuttavia solo i beneficiari diretti. Ogni percorso attivato produce effetti diffusi sull’intera comunità, perché l’inclusione sociale genera coesione, riduce le disuguaglianze, rafforza le reti territoriali e promuove un modello di welfare fondato sulla responsabilità condivisa. È questa la visione che ha guidato l’Amministrazione Comunale, far sì che il risanamento non fosse soltanto un intervento sugli spazi, ma un investimento sulle persone, sul loro potenziale e sulla capacità della città di sostenere chi, per condizioni sociali o economiche, rischiava di restare indietro. L’evento di oggi sarà quindi un momento istituzionale di grande rilievo, pensato per presentare alla cittadinanza la nuova fase operativa del progetto Fertility e per dare avvio ufficiale alle 530 Borse d’Inclusione Sociale. Una mattinata in cui istituzioni, operatori, enti ospitanti e cittadini si ritroveranno insieme per condividere il senso di un lavoro che guarda al futuro della città attraverso la crescita delle persone. Un passo ulteriore verso un welfare di comunità moderno, inclusivo e orientato a valorizzare ogni percorso di vita”, viene sottolineato dalla Giunta Basile.

