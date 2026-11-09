Akademia Sant’Anna sconfitta ad Altamura, Barbieri: “Nelle prossime sfide qualche possibilità in più”

Sconfitta per Akademia Sant'Anna sul campo dell'Altamura, la squadra si sveglia tardi e paga i cali. Bellia: "Contro queste squadre recuperare diventa complicato"

Un buon avvio, poi una squadra che si scioglie progressivamente, fino a ritrovare nel terzo set quella determinazione e quella qualità di gioco che sembravano smarrite. La Cosedil F3 Motors Akademia Messina torna dalla trasferta pugliese con una sconfitta per 3-1 (25-17, 25-17, 19-25, 25-19) contro la PanBiscò Leonessa Altamura, al termine di una partita nella quale le SuperGirls alternano momenti di evidente difficoltà a una reazione tanto convincente quanto insufficiente per cambiare il risultato finale.

Al Palazzetto Luca Baldassarra, Altamura costruisce il successo soprattutto sulla maggiore continuità, sulla capacità di sfruttare le difficoltà avversarie e sulla lucidità mostrata nei passaggi decisivi. Messina, invece, fatica a mantenere lo stesso livello di rendimento nell’arco dell’incontro. I primi due set restituiscono una formazione siciliana incapace di sostenere l’iniziale equilibrio. Le difficoltà in attacco diventano progressivamente più evidenti, con un’efficienza che scende dal 12% del primo parziale al -2% del secondo. La risposta arriva nel terzo: Messina recupera cinque punti di svantaggio, ritrova efficacia offensiva e soprattutto impone il proprio muro, conquistando il set con un convincente 25-19. È una reazione che sembra poter riaprire completamente la gara, ma nel quarto parziale le SuperGirls non riescono a darle seguito.

Il confronto statistico evidenzia la misura delle difficoltà: Altamura chiude con 57 attacchi vincenti e il 24% di efficienza, contro i 45 e il 17% di Messina. Alle siciliane non bastano gli undici muri vincenti, due in più delle avversarie. A pesare è anche la ricezione, positiva nel 24% dei casi, contro il 44% della formazione pugliese. In doppia cifra, per Messina, Payton Henderson con 14 punti, Sara Bellia e Veronica Quero con 12 e Saana Lindgren con 11. Dall’altra parte, Alessia Arciprete firma 17 punti, Eva Svobodova 15 e Deziret Madan 14. Il riconoscimento di MVP dell’incontro va alla palleggiatrice di Altamura Ester Serafini.

I prossimi impegni – La Cosedil F3 Motors Akademia Messina tornerà in campo domenica 15 novembre, alle ore 17, al PalaRescifina contro la Narconon Volley Melendugno. Tre giorni più tardi, mercoledì 18 novembre, le SuperGirls saranno nuovamente impegnate nel turno infrasettimanale contro la Tenaglia Altino Avastese Volley, con inizio alle ore 20.30.

Dichiarazioni post partita

Coach Leo Barbieri (Cosedil F3 Motors Akademia Messina): “Nei primi due set i loro battitori spin ci hanno impedito di giocare. Non siamo riusciti a garantire una ricezione efficace e ad avere palloni giocabili. Va dato grande merito alle nostre avversarie, che hanno battuto con forza e precisione, anche se qualcosa in più avremmo potuto fare noi. Dal terzo set è iniziata un’altra partita: siamo riusciti a vincerlo, siamo rientrati in gara e abbiamo lottato punto a punto. Nel quarto, però, a metà parziale abbiamo subìto un break decisivo che ci ha condannato. È un peccato, perché in quel momento avremmo dovuto avere maggiore lucidità, attenzione ed entusiasmo dopo essere tornati in corsa, ma non ci siamo riusciti”.

Sui prossimi impegni contro Melendugno e Altino: “Dobbiamo mantenere sempre la stessa mentalità, continuando a lavorare per crescere e scendendo in campo con il massimo della determinazione, cercando di conquistare punti su ogni campo. Affronteremo in casa squadre che, classifica alla mano, ci concedono qualche possibilità in più. Per questo guardiamo con fiducia alle prossime partite e siamo convinti di poter fare bene”.

Sara Bellia (Cosedil F3 Motors Akademia Messina): “Soprattutto nei primi due set abbiamo commesso troppi errori nelle situazioni di muro-difesa. Sapevamo cosa dovevamo fare, ma non siamo riuscite a metterlo in pratica fin dall’inizio e credo che sia stato questo il motivo per cui siamo andate sotto 2-0. Contro una squadra del genere, capace di difendere tanto e di trovare diverse soluzioni, recuperare diventa molto complicato. L’aspetto positivo è stato l’atteggiamento mostrato nel terzo set e nella prima parte del quarto. Poi, però, siamo nuovamente calate, abbiamo fatto un po’ di confusione soprattutto nelle situazioni di muro-difesa e abbiamo faticato anche nelle scelte d’attacco, nonostante la loro grande capacità difensiva. C’è sicuramente rammarico per come è andata. Adesso ci aspettano due partite determinanti – continua la schiacciatrice messinese – che dovremo affrontare con la voglia di vincere, con determinazione e continuando a portare in campo quanto di buono abbiamo mostrato in alcune fasi della gara. Sono squadre alla nostra portata: dovremo entrare subito in partita e fare fin dall’inizio quello che sappiamo fare meglio”.

Altamura – Akademia Sant’Anna 3-1

Coach Barbieri schiera Guiducci in regia, le schiacciatrici Henderson e Bellia, l’opposta Lindgren, le centrali Quero e Pegoraro, il libero Rolando. Dall’altra parte, Coach Dell’Anna risponde con la palleggiatrice Serafini, Madan sua opposta, le schiacciatrici Arciprete e Svobodova, le centrali Orlandi e Pulliero, Biagini libero.

Primo set (25-17) – Messina parte con personalità e trova subito il break con Henderson e Bellia (0-2), ma Altamura reagisce e passa avanti sul 4-3. Le SuperGirls restano agganciate fino al 10-10, poi subiscono l’accelerazione delle padrone di casa, trascinate da Arciprete, Pulliero e Madan. La squadra di Barbieri fatica soprattutto in attacco, dove chiude con il 28% di positività e il 12% di efficienza, contro il 45% e il 35% delle pugliesi. Dal 13-10 Altamura prende il largo, raggiunge il 20-12 e conserva un margine rassicurante fino al 25-17 conclusivo, firmato da Arciprete.

Secondo set (25-17) – Messina apre con un muro di Pegoraro, ma Altamura ribalta immediatamente il punteggio e prende progressivamente il controllo del parziale. Le SuperGirls restano a contatto fino al 5-4, poi le padrone di casa aumentano la pressione al servizio e soprattutto a muro, allungando sul 9-5. Bellia prova a dare continuità all’attacco messinese, ma Orlandi e Svobodova trascinano le pugliesi fino al 16-9. I due time-out di coach Barbieri non cambiano l’andamento del set: Altamura raggiunge il 19-10, mentre Messina chiude con appena il 21% di positività offensiva e un’efficienza negativa (-2%). Il doppio cambio con Colombano e Peroni non modifica gli equilibri. Le padrone di casa chiudono ancora 25-17, con il muro conclusivo di Orlandi su Henderson.

Terzo set (19-25) – Altamura prova a chiudere i conti. Dopo un avvio equilibrato, Arciprete trascina le padrone di casa fino al 12-7, dando l’impressione che la partita possa concludersi rapidamente. Messina, però, trova finalmente la reazione mancata nei primi due set. Bellia guida la rimonta, Henderson acquista continuità offensiva e le SuperGirls ricuciono lo strappo fino al 15-15. Il sorpasso arriva sul 18-17, prima che Veronica Quero diventi protagonista assoluta del finale: tre muri vincenti, attacchi decisivi e una presenza a rete che cambia il volto del parziale. Messina allunga fino al 24-18, sostenuta anche dall’ace di Henderson, e chiude 25-19. Le statistiche fotografano la trasformazione: 46% di positività offensiva, 43% di efficienza e cinque muri vincenti.

Quarto set (25-19) – Messina prova a dare continuità alla reazione. Lindgren trova buone soluzioni offensive e firma il muro del primo allungo sul 6-8. Altamura risponde con cinque punti consecutivi, ribalta il punteggio sull’11-8 e costringe Barbieri a fermare il gioco. La ricezione messinese perde precisione, mentre Svobodova e Madan guidano la nuova accelerazione pugliese. Le padrone di casa raggiungono il 16-11 e mantengono il controllo del set, nonostante i tentativi di Lindgren e Henderson di riavvicinare le SuperGirls. Messina chiude con appena il 17% di ricezione positiva e il 28% di positività offensiva. Altamura arriva sul 24-18 e conquista il parziale 25-19 sull’errore al servizio di Quero.

Tabellino

Parziali: 25-17, 25-17, 19-25, 25-19.

Arbitri: Antonio Testa e Alessandro D’Argenio. Video check: Antonella Monteleone.

Altamura: Orlandi 10, Svobodova 15, Pulliero 12, Arciprete 17, Serafini 3, Madan 14, Biagini (L) 0, Agbortabi n.e., Evola n.e., Cacciatore n.e., D’Onofrio n.e., Mastrangelo n.e., Caracuta n.e., Adubea n.e. 1° All. Matteo Dell’Anna; 2° Claudio Marchisio.

Akademia Messina: Guiducci 2, Bellia 12, Pegoraro 5, Lindgren 11, Henderson 14, Quero 12, Rolando (L) 0, Peroni 1, Colombano 0, Gazzola 0, Caruso 0. 1° All. Leonardo Barbieri; 2° Fabio Collina.