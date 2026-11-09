Eccellenza, la nuova classifica dopo la 9ª giornata. Torrisi: “Noi facciamo il nostro”

Il campo dice 23 punti e mister Torrisi pensa a quelli: "Teniamo la chiesa al centro del villaggio, siamo a più quattro sulle seconde"

Vittoria per il Messina, capolista sul campo, in casa della capolista sulla carta. Se non ci fosse di mezzo la penalizzazione da venti punti i biancoscudati avrebbero compiuto un importante passo vincendo una sfida per nulla facile e risolta dal rigore di Sarao e dal clean sheet l’ennesimo stagionale di Coco.

Così mister Alfio Torrisi al termine della sfida in casa del Niscemi: “Era una partita dal coefficiente di difficoltà alto. Faccio i complimenti al Niscemi per la partita svolta e la cornice di pubblico, una bellissima giornata di sport e complimenti a loro per l’accoglienza. Noi abbiamo interpretato la gara nel miglior modo possibile senza rischiare mai nulla, abbiamo dimostrato il nostro lavoro e la nostra qualità offrendo una prestazione importante di personalità. Noi dobbiamo fare il nostro e lo stiamo facendo grazie ai ragazzi, teniamo la chiesa al centro del villaggio, la classifica dice che siamo a più quattro sulle seconde”.

Risultati e classifica girone B Eccellenza

Momento positivo per le messinesi che a parte la Jonica, prossima avversaria del Messina in campionato, sconfitta in casa dal Mazzarrone fanno tutte punti. Vince solo il Messina che sale a quota 23 punti conquistati sul campo, dietro Niscemi fermo a 19 e raggiunto dall’Acireale che ha calato il tris alla Leonzio. Pareggi a reti bianche per Messana Riviera in casa con lo Scordia e la Nebros in trasferta ad Augusta. Anticipata al sabato la sfida tra Gioiosa e Melilli che si è conclusa sul punteggio di 1-1.

Risultati 9ª giornata

Athletic Gioiosa – Melilli 1-1

Messana Riviera – Scordia 0-0

Vittoria – Viagande 1-1

Acireale – Leonzio 3-1

Augusta – Nebros 0-0

Jonica – Mazzarrone 1-2

Niscemi – Messina 0-1

Palazzolo – Giarre 2-2

Classifica girone B

Acireale, Niscemi 19

Mazzarrone 18

Athletic Gioiosa, Messana 15

Nebros, Scordia 13

Giarre 10

Melilli, Vittoria 9

Augusta, Jonica 8

Leonzio 6

Palazzolo, Viagrande 5

Messina 3 (-20)