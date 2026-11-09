 "Messina Social City con contratto scaduto, Basile dica cosa sta succedendo"

“Messina Social City con contratto scaduto, Basile dica cosa sta succedendo”

Redazione

“Messina Social City con contratto scaduto, Basile dica cosa sta succedendo”

lunedì 09 Novembre 2026 - 06:55

Il gruppo consiliare Scurria chiede che il sindaco riferisca in aula a Palazzo Zanca. "Qual è la reale situazione finanziaria dell'azienda?"

MESSINA – “C’è qualcosa che non torna nella vicenda della Messina Social City e quanto sta emergendo impone una presa di posizione immediata. Il sindaco venga immediatamente in aula. La situazione desta forte preoccupazione e non è più possibile andare avanti tra rinvii e mancanza di chiarezza. L’ultimo campanello d’allarme arriva dal verbale del Cda del 21 ottobre 2026: il bilancio consuntivo 2025 non è stato adottato e la discussione è stata rinviata per ulteriori approfondimenti. I consiglieri hanno chiesto chiarimenti su risultato d’esercizio, costi, accantonamenti e residui. Lo stesso Consiglio d’amministrazione ha dato mandato al direttore generale di trasmettere il bilancio al collegio dei revisori per acquisirne la relazione. Ma quali criticità sono emerse? Perché i conti necessitano di ulteriori verifiche? Qual è la reale situazione finanziaria dell’azienda? Sono domande che non possono restare senza risposta”. Così il gruppo consiliare Scurria Sindaco.

“Contratto scaduto, bilanci sui quali servono chiarimenti e affidamento ancora al centro di un confronto politico”

Continuano i consiglieri Scurria, Capurro (capogruppo) e Contestabile: “E non si tratta di un episodio isolato. Da mesi denunciamo una situazione già fortemente problematica: il contratto di servizio con il Comune è scaduto il 17 agosto 2025, mentre il nuovo affidamento, del valore di decine di milioni di euro, ha incontrato ripetuti rinvii e contestazioni. Permangono inoltre interrogativi sul bilancio di previsione 2026-2028, sulla documentazione economico-finanziaria e sulle coperture delle attività svolte dall’azienda. Contratto scaduto, bilanci sui quali servono chiarimenti, affidamento ancora al centro di un confronto politico: è questo il quadro di una gestione che dovrebbe invece garantire programmazione, trasparenza e certezze? Questa non è buona amministrazione. Non si possono gestire decine di milioni di euro di risorse pubbliche senza fare piena chiarezza sui conti, sugli atti amministrativi e sulla sostenibilità dei servizi”.

“Sindaco, cosa sta succedendo alla Messina Social City?”

E ancora: “La nostra preoccupazione è concreta: in gioco non ci sono soltanto gli equilibri di un’Azienda, ma la continuità dei servizi sociali, la serenità dei lavoratori e i diritti delle persone più fragili della città. Per questo chiediamo al sindaco di venire immediatamente in Consiglio comunale e riferire. Qual è la reale situazione economica e finanziaria della Messina Social City? Perché il consuntivo 2025 non è stato adottato? Quali rilievi o criticità sono emersi dalle verifiche contabili? Su quali atti e con quali coperture finanziarie l’azienda ha operato dopo la scadenza del contratto? Qual è lo stato effettivo dei bilanci e del nuovo contratto di servizio? Non bastano più rassicurazioni e rinvii. Servono risposte, documenti e responsabilità. Sindaco, cosa sta succedendo alla Messina Social City? La città ha diritto di saperlo. Non possiamo permettere che una vicenda di questa portata venga liquidata con il silenzio o con l’ennesimo rinvio”.

Gruppo consiliare Scurria

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