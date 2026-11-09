“Messina Social City con contratto scaduto, Basile dica cosa sta succedendo”

Il gruppo consiliare Scurria chiede che il sindaco riferisca in aula a Palazzo Zanca. "Qual è la reale situazione finanziaria dell'azienda?"

MESSINA – “C’è qualcosa che non torna nella vicenda della Messina Social City e quanto sta emergendo impone una presa di posizione immediata. Il sindaco venga immediatamente in aula. La situazione desta forte preoccupazione e non è più possibile andare avanti tra rinvii e mancanza di chiarezza. L’ultimo campanello d’allarme arriva dal verbale del Cda del 21 ottobre 2026: il bilancio consuntivo 2025 non è stato adottato e la discussione è stata rinviata per ulteriori approfondimenti. I consiglieri hanno chiesto chiarimenti su risultato d’esercizio, costi, accantonamenti e residui. Lo stesso Consiglio d’amministrazione ha dato mandato al direttore generale di trasmettere il bilancio al collegio dei revisori per acquisirne la relazione. Ma quali criticità sono emerse? Perché i conti necessitano di ulteriori verifiche? Qual è la reale situazione finanziaria dell’azienda? Sono domande che non possono restare senza risposta”. Così il gruppo consiliare Scurria Sindaco.

“Contratto scaduto, bilanci sui quali servono chiarimenti e affidamento ancora al centro di un confronto politico”

Continuano i consiglieri Scurria, Capurro (capogruppo) e Contestabile: “E non si tratta di un episodio isolato. Da mesi denunciamo una situazione già fortemente problematica: il contratto di servizio con il Comune è scaduto il 17 agosto 2025, mentre il nuovo affidamento, del valore di decine di milioni di euro, ha incontrato ripetuti rinvii e contestazioni. Permangono inoltre interrogativi sul bilancio di previsione 2026-2028, sulla documentazione economico-finanziaria e sulle coperture delle attività svolte dall’azienda. Contratto scaduto, bilanci sui quali servono chiarimenti, affidamento ancora al centro di un confronto politico: è questo il quadro di una gestione che dovrebbe invece garantire programmazione, trasparenza e certezze? Questa non è buona amministrazione. Non si possono gestire decine di milioni di euro di risorse pubbliche senza fare piena chiarezza sui conti, sugli atti amministrativi e sulla sostenibilità dei servizi”.

“Sindaco, cosa sta succedendo alla Messina Social City?”

E ancora: “La nostra preoccupazione è concreta: in gioco non ci sono soltanto gli equilibri di un’Azienda, ma la continuità dei servizi sociali, la serenità dei lavoratori e i diritti delle persone più fragili della città. Per questo chiediamo al sindaco di venire immediatamente in Consiglio comunale e riferire. Qual è la reale situazione economica e finanziaria della Messina Social City? Perché il consuntivo 2025 non è stato adottato? Quali rilievi o criticità sono emersi dalle verifiche contabili? Su quali atti e con quali coperture finanziarie l’azienda ha operato dopo la scadenza del contratto? Qual è lo stato effettivo dei bilanci e del nuovo contratto di servizio? Non bastano più rassicurazioni e rinvii. Servono risposte, documenti e responsabilità. Sindaco, cosa sta succedendo alla Messina Social City? La città ha diritto di saperlo. Non possiamo permettere che una vicenda di questa portata venga liquidata con il silenzio o con l’ennesimo rinvio”.

Gruppo consiliare Scurria