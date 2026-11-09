Il Ct Vela Messina spazza via Crema e mantiene la Serie A1

La vittoria nell'ultima giornata in casa permette al circolo del presidente Spatari di centrare l'obiettivo stagionale

Il Ct Vela sfrutta a dovere il secondo incontro consecutivo in casa, batte nettamente il Tc Crema (6 a 0 il punteggio finale) e chiude al secondo posto la fase a gironi del gruppo 2 del campionato di A1. Secondo posizione che vale, per il Circolo presieduto da Tato Spatari, la certezza di partecipare anche per la prossima stagione al torneo di A1. Una salvezza meritata che, fra l’altro, lascia anche un pizzico di rammarico ai ragazzi del diesse Umberto Weigert, per l’andamento delle prime due partite di campionato contro Massa Lombarda e Vicenza, terminate entrambe 3 a 3 e che avrebbero potuto cambiare le sorti dell’intera stagione.

La formazione del capitano Francesco Caputo, in ogni caso, ha fatto in pieno il proprio dovere e non ha preso sotto gamba l’impegno con il Tc Crema, fanalino di coda con 0 punti, a cui ha lasciato solo le briciole. Match che si è concluso dopo i singolari, vinti abbastanza nettamente dai messinesi con i fratelli Fausto e Giorgio Tabacco che hanno avuto la meglio, in due set, rispettivamente di Manuel Mazza e Nicholas-David Ionel, Otegui ha lasciato appena due game a Bresciani, mentre Samuel Vincet Ruggeri ha dato forfait, consegnado il successo, senza sudare, ad Andrej Martin.

Nei doppi, si è giocato solo un set della sfida che ha visto Andrej Martin e Matteo Artemisia affrontare Lorenzo Bresciani e Manuel Mazza. Al termine del tie break vinto dai padroni di casa, i due ragazzi in forza al team lombardo si sono ritirati, mentre l’altro doppio causa il forfait di Samuel Vincet Ruggeri non si è giocato. Per quel che concerne i verdetti di questo raggruppamento, Massa Lombarda si è qualificata per i playoff e disputerà la poule scudetto, il Ct Vela Messina finisce qui la stagione conservando la categoria, mentre Vicenza e Crema parteciperanno ai playout per evitare la retrocessione.

Ct Vela-Tc Crema 6-0

F. Tabacco vs Mazza 6-3, 7-5

G. Tabacco vs Ionel 6-4, 6-3

Otegui vs Bresciani 6-0, 6-2

Martin vs Ruggeri (forfait)

Egitto-G. Tabacco vs Ruggeri-Ionel (forfait)

Martin-M. Artemisia vs Bresciani-Mazza 7-6 (3) rit.

I risultati della sesta e ultima giornata. Ct Vela-Tc Crema 6-0; Massa Lombarda-Vicenza 4-2.

Classifica: Massa Lombarda 16; Ct Vela 11; Vicenza 7; Tc Crema 0.