Akademia Sant’Anna si prepara alla prima in casa contro il Club Italia

Domenica alle ore 17 al PalaRescifina arrivano le azzurrine. Bellia, Peroni e Quero ex della sfida

MESSINA – Prima gara casalinga per la Cosedil F3 Motors Akademia Messina. Domenica 11 ottobre, alle ore 17, le SuperGirls di Coach Leo Barbieri esordiranno al “PalaRescifina” contro le giovani del Club Italia, nella sfida valida per la seconda giornata di Regular Season del campionato di Serie A2. Le siciliane arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta rimediata nella Capitale contro Roma (1-3: 25-23, 25-20, 20-25, 25-16). Un match in cui Messina ha tenuto testa alle avversarie per buona parte dell’incontro, cedendo i primi due set soltanto nei finali.

Nonostante il risultato, la trasferta romana ha lasciato indicazioni positive, soprattutto a muro, con 13 punti diretti. Sul piano offensivo le attaccanti hanno mostrato buone individualità. A pesare sul bilancio finale sono stati soprattutto i 33 errori complessivi, di cui 18 in attacco. Partendo dalla reazione mostrata nel terzo set, le ragazze di coach Barbieri hanno ripreso il proprio percorso di preparazione. Nel corso della settimana, in vista della sfida contro Club Italia, Messina ha ospitato nuovamente le amiche della Tonno Callipo Calabria Volley per un allenamento congiunto. Sono state le siciliane a imporsi (3-1), raccogliendo ulteriori indicazioni utili per il lavoro in palestra.

Adesso l’attenzione si sposterà sul “PalaRescifina”, pronto ad accogliere le SuperGirls per il debutto casalingo stagionale. Di fronte ci sarà, proprio come nella passata annata, il Club Italia. Messina avrà quindi l’occasione di ripartire dal sostegno del proprio pubblico per cercare i primi punti della stagione davanti ai tifosi di casa. Prima della gara, sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare Stefania Corna, ex pallavolista azzurra recentemente scomparsa. La regista bergamasca aveva, tra l’altro, indossato la casacca di Club Italia nelle stagioni 2005-06 e 2006-07.

L’avversario Club Italia

Il Club Italia è pronto per un’altra avventura in A2. Come dimostrato da anni, la società federale sceglie giovani atlete da seguire e indirizzare verso una crescita – tecnica, ma soprattutto personale – con l’obiettivo di fornire loro gli strumenti per affacciarsi ai massimi livelli della pallavolo. Alla guida della squadra nuovamente Juan Cichello e Monica Cresta, rispettivamente head coach e seconda allenatrice. Con loro, presente anche Gabriele Antola in qualità di terzo allenatore e scoutman. Roster giovane, ma pieno di potenzialità. Nella scorsa giornata, il club federale è stato sconfitto da Imola al tie-break (2-3: 25-22, 19-25, 24-26, 25-18, 20-22). Una gara spettacolare – come evidenziano i parziali – in cui entrambe le squadre hanno saputo gestire momenti complicati e di tensione.

Ex e precedenti

Quattro i precedenti tra Messina e Club Italia. I primi due risalgono alla stagione 2022/23, quando le due formazioni si affrontarono nella Pool Salvezza: in entrambe le occasioni furono le siciliane ad avere la meglio, conquistando punti preziosi per una permanenza in categoria poi arrivata al termine di un percorso tutt’altro che scontato. Per Club Italia, invece, quella stagione si concluse con la retrocessione in Serie B1. Gli altri due confronti appartengono alla scorsa stagione, quando Messina e Club Italia si sono incrociate in Regular Season. Anche in questo caso, il bilancio ha sorriso alle siciliane, capaci di imporsi sia all’andata che nella sfida di ritorno.

Tre le ex. Sara Bellia ha vestito la maglia di Club Italia nella stagione 2022/23, mentre Caterina Peroni ha militato nella formazione federale sia nel 2022/23 che nelle ultime due annate. Più recente, l’esperienza di Veronica Quero, in forza a Club Italia dal 2024 al 2026.

Le dichiarazioni alla vigilia



Coach Leo Barbieri (Cosedil F3 Motors Akademia Messina) prima dell’incontro ha dichiarato: “Il Club Italia è una squadra giovane e, come tutti ben sappiamo, con molta fisicità. Quest’anno sono più esperte perché ci sono un paio di giocatrici che non solo sono state riconfermate, ma hanno già avuto esperienze in Nazionale o in finali nazionali. Per cui, sono giovani ma non inesperte”.

Così invece Caterina Peroni schiacciatrice di Messina ed ex della gara: “Sarà una partita complicata in cui dovremo fare molta attenzione in attacco, perché Club Italia ha dimostrato di avere un muro ben composto. Per questo dovremo metterle in difficoltà su altri aspetti”.