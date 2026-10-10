 L'Acr Messina Futsal vince il derby dello Stretto e festeggia la prima vittoria in casa

L’Acr Messina Futsal vince il derby dello Stretto e festeggia la prima vittoria in casa

Simone Milioti

L’Acr Messina Futsal vince il derby dello Stretto e festeggia la prima vittoria in casa

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sabato 10 Ottobre 2026 - 18:06

Primo storico successo in Serie A2 Élite per i giallorossi che al PalaLaganà nella quinta giornata strapazzano 6-1 il Team Futura Reggio Calabria

MESSINA – Successo, il primo tra le mura amiche, per l’Acr Messina Futsal nella quinta giornata del campionato di Serie A2 Élite. Gli uomini di mister Tutilo fanno festa grande superando per sei reti a una i rivali d’oltre Stretto del Team Futura. La sfida è stata una festa in campo per capitan Piccolo e compagni che dopo la sfortunata rimonta subita all’esordio contro il Futsal Pescara hanno giocato tre sfide lontano da casa.

Acr Messina Futsal – Team Futura 6-1

Questo pomeriggio il ritorno in grande stile al PalaLaganà dove la squadra si è esaltata chiudendo in vantaggio per 4-1 la prima frazione di gioco. La rete che ha sbloccato la gara del capitano e messinese doc Nanni Piccolo, poco dopo ci ha pensato un altro messinese, Antonio Adamo a raddoppiare. Aveva accorciato le distanze la squadra ospite ma i peloritani andavano ancora a segno con Lucas prima e nuovamente Piccolo dopo. Nella ripresa giocava praticamente sempre col portiere di movimento la formazione calabrese che veniva punita da Lucas che andava in rete altre due volte firmando una splendida tripletta personale; sull’ultima segnatura locale spizzata di testa di Lucas l’assist arriva dal lancio preciso di Tarenzi che anche quest’oggi in mezzo ai pali è stato in più occasioni deciviso.

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