Akademia torna al lavoro. Robinson: "Felice ed entusiasta di essere qui" - Tempostretto

L'Akademia Sant'Anna si prepara al doppio impegno casalingo contro Vicenza (domenica) e Montecchio (mercoledì 8 febbraio). Le parole dell'ultima arrivata, l'americana Robinson

MESSINA – Superato il weekend di riposo programmato dal calendario per fare spazio alle Final Four di Coppa Italia di A1 ed A2, per la Desi Shipping Akademia Messina è il momento di riprendere a correre in vista di un doppio turno ravvicinato tra le mura amiche della Cittadella Sportiva Universitaria: si comincia domenica 5 febbraio, eccezionalmente alle ore 15.00, contro l’Anthea Vicenza Volley per poi replicare con il match infrasettimanale di mercoledì 8 febbraio, con inizio alle 20.30, contro la Ipag Sorelle Ramonda Montecchio.

La pausa ha permesso alle ragazze allenate da coach Breviglieri di recuperare energie preziose dopo le fatiche dei 4 incontri in meno di 20 giorni, mettendo nel mirino un finale di stagione che si preannuncia incandescente. In ordine Marsala, Sant’Elia, Perugia e Martignacco sono le avversarie incontrate dalle messinesi dall’8 al 22 gennaio: 4 incontri al termine dei quali la Desi Shipping ha raccolto 6 punti preziosi per la classifica e nelle ultime 3 di queste partite c’è stato modo di apprezzare le potenzialità di Madelyn Robinson, la schiacciatrice statunitense arrivata subito prima di Sant’Elia e subito gettata nella mischia offrendo un contributo molto positivo.

“Sono molto entusiasta di essere qui ed ho trovato un ambiente semplicemente fantastico – così la numero 13 di Akademia, Madelyn Robinson, al termine delle sue prime due settimane a Messina – È davvero divertente giocare qui e mi piace tanto. Le prime tre partite ci possono fare imparare tanto. Sono veramente felice di essere qui e so che ci sono delle cose sulle quali devo lavorare, quindi sono super entusiasta per quello che verrà dopo”.