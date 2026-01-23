Jonica in ginocchio, Schifani: “Scommessa sui tempi per la ricostruzione” VIDEO

Il Governatore a Messina fa il punto dopo aver visitato i luoghi colpiti dal ciclone Harry

Messina – Il presidente della Regione Renato Schifani arriva in Prefettura dopo aver visitato la zona ionica disastrata dal ciclone Harry. E fa il punto degli interventi insieme al responsabile siciliano della Protezione civile Salvo Cocina ed alla prefetta Cosima Di Stani.

“Sono rimasto colpito dall’entità dei danni – dice il presidente della Regione dopo aver visto quali effetti ha provocato il maltempo dovuto al passaggio delciclone Harry– Faremo di tutto per fare rinascere il turismo in questi territori. Con la legge 40 del 2025 abbiamo la possibilità di mettere in campo procedure veloci e fondi importanti. Con un commissario straordinario a livello nazionale daremo una accelerazione al processo per l’emergenza e la ricostruzione”.

Ad ascoltare il presidente c’erano il sindaco metropolitano Basile, i sindaci della zona jonica e gli esponenti politici del Messinese e gli operatori commerciali tra i più colpiti della zona, in particolare quelli balneari. “Ricostruiremo in velocità. La scommessa è sui tempi e tenendo conto del cambiamento climatico”, rassicura Schifani dopo aver visitato Santa Teresa di Riva, Mazzeo e Furci Siculo.

Per il presidente della Regione, la priorità è non perdere anni “a danno del turismo che alimenta questi territori. Domani sarò nel Catanese. Un commissario straordinario competente ed esperto, dotato di capacità decisionale, permetterà di ridurre i tempi in modo radicale”.

Tra i primi cittadini presenti in Prefettura Lo Giudice e Lombardo, rispettivamente di Santa Teresa e Roccalumera. In collegamento a distanza altri amministratori del territorio messinese, compreso il sindaco di Taormina Cateno De Luca.