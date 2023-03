Al cinema gratis con Tempostretto per il Cineclub dei piccoli - Tempostretto

Il cinema Lux, con Tempostretto, offre 20 biglietti omaggio per la proiezione di sabato 4 marzo e altri 20 per la proiezione di domenica 5 marzo

MESSINA – Ingressi omaggio nel weekend al Cinema Lux per le proiezioni del Cineclub dei piccoli. Sarà “Argonuts – Missione Olimpo” il film proiettato sabato e domenica al Cinema Lux alle 16.30 nell’ambito della programmazione del Cineclub dei Piccoli, nata dalla collaborazione tra l’omonimo festival cinematografico e la sala del centro cittadino gestita dal Cineforum Orione.

In questo week-end, il Cinema Lux e Tempostretto offrono 20 biglietti omaggio per la proiezione di sabato 4 marzo e altri 20 per la proiezione di domenica 5 marzo. L’offerta è dedicata a gruppi familiari con almeno un bambino con età inferiore ai 10 anni. Per prenotare bisognerà inviare una mail a info@tempostretto.it, indicando un nominativo, il turno di proiezione (sabato o domenica) e il numero degli spettatori. Il cinema accetterà le prenotazioni fino al raggiungimento del numero di omaggi previsti.

Una programmazione stabile per l’infanzia

Il Lux

L’iniziativa, che ha avuto inizio nel mese di gennaio, si pone l’obiettivo di proporre una programmazione cinematografica stabile per l’infanzia, con contenuti che uniscano l’aspetto dell’intrattenimento a quello formativo e con accesso ad un costo contenuto. Le proiezioni si svolgono ogni sabato e ogni domenica pomeriggio con biglietto unico per tutti 5 euro.

Avvicinare i bambini alla fruizione dei film in sala cinematografica, veicolare la visione su grande schermo, proporre narrazioni di grande impatto spettacolare ma anche di alto valore formativo, dare valore soprattutto alle produzioni europee di cinema di animazione sono i principi su cui si fonda la proposta fortemente voluta da Francesco Torre, direttore del Cineclub dei Piccoli e responsabile della programmazione del Cinema Lux.

Il film

Argonuts – Missione Olimpo fa rivivere il mito di Giasone e degli Argonauti ma dalla prospettiva di una topolina coraggiosa e dei suoi inseparabili (e pasticcioni) compagni animali. 80 anni dopo la conquista del vello d’oro, la cittadina greca di Iolcos vive in pace, protetta dalla benefica pelle dell’ariete d’oro. Dopo l’erezione di una statua a Zeus gli abitanti di Iolco scatenano però l’ira del dio del mare Poseidone, il quale minaccia di sommergere la città se non sarà eretta un’altra statua in suo onore. La minaccia spinge Giasone a rimettersi in viaggio per trovare il materiale necessario alla costruzione, se non fosse che il grande eroe è ormai un centenario decrepito e gli Argonauti scheletri riportati in vita… Toccherà allora alla topolina Pixi, al suo papà gattone Sam, al gabbiano spelacchiato Chickos e ad altri improbabili eroi salvare Iolcos dal suo destino.

