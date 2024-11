Al Ct Vela Messina non riesce il sorpasso, i peloritani mantengono la categoria

I messinesi chiudono il girone con una sconfitta, ma la contemporanea battuta d'arresto di Sinalunga regala loro il secondo posto e la salvezza diretta

MESSINA – Non riesce l’impresa al Ct Vela Messina di battere il Tc Crema e di accedere alla poule scudetto. In riva allo Stretto s’impone la formazione lombarda con il punteggio di 4 a 2, al termine di una sfida, comunque, appassionante e molto equilibrata. Decisivi i doppi nei quali Crema ha avuto la meglio in entrambi gli incontri.

Il Ct Vela Messina non potrà quindi difendere il tricolore conquistato nella passata stagione. Tuttavia può guardare il bicchiere mezzo pieno, in quanto Trento battendo Sinalunga permette ai ragazzi del presidente Tato Spatari di mantenere il secondo posto e, quindi, la categoria. Il prossimo anno sarà ancora Serie A1 e non ci sarà bisogno di un’appendice post regular season con dei rischiosi playout da disputare.

Ct Vela Messina – Tc Crema 2-4

Crema parte subito bene e ottiene il primo punto con il rumeno Nicholas David Ionel (numero 359 del ranking Atp) vittorioso in due set su Giorgio Tabacco. I peloritani agguantano la parità con Fausto Tabacco che, al termine di una partita incredibile, durata oltre tre ore supera, in rimonta, Riccardo Bonadio. Il tennista dei lombardi conquista per 6-0 il primo set e va a servire per il match sul 5 a 4 nel secondo, ma Tabacco ha una forte reazione d’orgoglio e infila tre giochi di fila che gli permettono di allungare la sfida al terzo set. Ultimo parziale molto tirato, con il maggiore dei fratelli Tabacco che accusa anche dei problemi fisici ma, trascinato dal pubblico di casa, riesce a strappare la battuta a Bonadio nel dodicesimo game completando la rimonta per 7-5.

Nella partita fra i numeri 1, ottimo l’impatto di Frederico Ferreira Silva che conquista il primo set per 6-4 contro il favorito Samuel Vincent Ruggeri (numero 256 al mondo), ma poi cede alla distanza negli altri due set, vinti dal tennista lombardo per 6-3, 6-2. Nel frattempo, l’italo-argentino Franco Egea regola con un doppio 6-4 Leonardo Cattaneo rinviando tutto ai doppi, nei quali, però, Crema ha la meglio e chiude i conti sul 4 a 2.

Risultati e classifica girone 2

G. Tabacco vs Ionel 3-6, 1-6

F. Tabacco vs Bonadio 0-6, 7-5, 7-5

Ferreira Silva vs Vincent Ruggeri 6-4, 3-6, 2-6

Egea vs Cattaneo 6-4, 6-4

Egea-G. Tabacco vs Bonadio-Bresciani 4-6, 3-6

Ferreira Silva-Varsalona vs Vincent Ruggeri-Arnaboldi 6-4, 3-6, 6-10

La sesta giornata: Ata Battisti-Tc Sinalunga 5-1; Ct Vela-Tc Crema 2-4.

Classifica finale: Tc Crema 13 (poule scudetto); Ct Vela 9 (salva direttamente); Tc Sinalunga 7 (playout contro una quarta di un altro girone); Ata Battisti 6 (playout contro una terza di un altro girone).

Articoli correlati