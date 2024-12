Al Duomo le celebrazioni per Santa Barbara e il classico rito della bandiera Tricolore

È la Patrona dei “Servitori dello Stato”. Mondello: "Ricorrenza molto suggestiva"

MESSINA – Questa mattina, nella Basilica Cattedrale, Monsignor Cesare Di Pietro, coadiuvato dal Cappellano della Marina Militare Don Rosario Scibilia, ha celebrato la Messa solenne in onore di Santa Barbara, Patrona dei “Servitori dello Stato”, alla presenza del vicesindaco Salvatore Mondello, con gli assessori Massimiliano Minutoli e Massimo Finocchiaro, dei vertici dei Comandi della Marina Militare, dei Vigili del Fuoco, degli Artiglieri e Genieri dell’Esercito e delle massime autorità civili, militari e religiose.

“Una ricorrenza molto suggestiva – ha dichiarato il vicesindaco Mondello, presente anche in rappresentanza del sindaco Federico Basile, assente per altri impegni istituzionali, – che celebra il coraggio di tutti coloro che quotidianamente affrontano il pericolo, mettendo la loro vita al servizio dello Stato, con impegno e dedizione. E’ doveroso ricordare il sacrificio dei rappresentanti dell’Arma e delle Forze dell’Ordine, che, con grande abnegazione, proteggono la nostra comunità e sono sempre in prima linea a tutela della serenità della cittadinanza. Nella qualità di Vicesindaco con delega specifica, rinnovo la riconoscenza dell’Amministrazione comunale, che ha sempre avuto al proprio fianco i Corpi Militari, garanzia di supporto e vicinanza nelle occasioni di necessità, oltre che di tradizionali ricorrenze. Doveroso quindi il pensiero di gratitudine rivolto dall’Amministrazione comunale per il lavoro svolto nei riguardi della nostra città, a presidio della tutela e della sicurezza”.

Al termine della solenne celebrazione, è stato rinnovato in Piazza Duomo, il rito dello srotolamento del Tricolore, sulle note dell’Inno Nazionale.