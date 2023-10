Al Palacalafiore la Reggio Bic si è presentata alla città - Tempostretto

La Reggio Bic è pronta a partecipare nel massimo campionato del Basket in Carrozzina

REGGIO CALABRIA- Presso il Palacalafiore si è svolta la conferenza stampa di presentazione della Reggio Bic, pronta a partecipare nel massimo campionato del Basket in Carrozzina, alla presenza dei sindaci facenti funzioni della Metrocity e del Comune di Reggio, Carmelo Versace e Paolo Brunetti.

“Ricordo lo scorso anno quando avevamo preso l’impegno di sostenere, con un contributo importante della Città metropolitana, l’esperienza sportiva della Reggio Calabria Basket in carrozzina. Oggi, in occasione della presentazione della squadra per il campionato, porto buone notizie, in quanto siamo in grado di mantenere fede a quanto detto insieme al consigliere metropolitano delegato allo Sport, Giovanni Latella. Siamo lieti di avere riconosciuto il nostro impegno ad una realtà sportiva che lo scorso anno era partita con molte difficoltà, supportata, per fortuna, da uno sponsor che ha sempre creduto in questa squadra”. Così il sindaco facente funzioni della Città metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, intervenuto oggi alla presentazione della squadra Reggio Calabria Basket in carrozzina, impegnata nel prossimo campionato.

“Ci auguriamo – ha aggiunto Versace – che, anche con il nostro contributo, possiate continuare con più tranquillità la vostra esperienza di sport e non solo, perché con la vostra testimonianza ci avete sempre insegnato, in maniera composta, come si possono raggiungere grandi traguardi lavorando con impegno e senza grandi clamori”.

“Siamo sempre felici quando partecipiamo alle presentazioni delle squadre sportive della nostra città, oggi in maniera particolare per la Reggio Calabria Basket in carrozzina. Siamo accanto a loro, per sostenersi ed inviare la città a seguirli perché hanno necessità del supporto di tutti. Anche da oggi lanciamo un messaggio che vuole dire che nulla è impossibile. E lo sport, in questi casi, è tra i migliori esempi di come con coraggio ed ostinazione, con fermezza e convinzione, si possono superare molti ostacoli”. Così il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, prendendo parte oggi al Palacalafiore, della presentazione della squadra Reggio Calabria Basket in carrozzina.

Il primo cittadino ha affermato inoltre “Sosterremo anche la candidatura della Reggio Calabria Bic, per poter ospitare al Palacalafiore l’Euro Cup di basket in carrozzina. Abbiamo tutte le condizioni per poterlo fare, anche dal punto di vista strutturale”.