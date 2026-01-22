Eccellenza, la Messana ingaggia i giocatori Agolli e Mameli

Nonostante le numerose partenze, soprattutto a centrocampo, la dirigenza della Messana continua a intervenire prontamente sul mercato in entrata. Già nella vigilia dell’impegno casalingo contro il Melilli, il posto vacante lasciato da Ezequiel Franchi era stato riempito con il tesseramento della prima punta David Gueye, subito decisivo nell’ultimo 3-2 anche per un calcio di rigore da lui procurato e segnato. Da questa settimana Mister Venuto può contare su un altro nuovo innesto dalle caratteristiche affini a quelle di Manolo De León, anch’egli partito di recente, ma con maggiore esperienza nel campionato di Eccellenza Sicilia.

Infatti, attraverso un comunicato ufficiale, in data odierna la Messana rende noto l’ingaggio di Armando Agolli (foto in evidenza), carismatico e duttile centrocampista esterno classe 1997, capace di giocare su entrambe le fasce e dotato di una precisione di tiro insolita per i giocatori del suo ruolo.

Formatosi nelle giovanili del Valle del Mela, ha poi scalato rapidamente le categorie minori arrivando fino alla massima serie regionale. Nel corso della sua carriera, prima di questa stagione, ha vestito le maglie di Due Torri, Pro Falcone, RoccaAcquedolcese, Milazzo, Polisportiva Gioiosa e Marsala.

Agolli è reduce da una breve parentesi alla Nebros, dopo aver iniziato l’annata 2025-2026 nel girone A con la Don Carlo Misilmeri, ed è ora a disposizione dello staff tecnico giallorosso.

Nella stessa giornata viene comunicato l’arrivo di un rinforzo under per il reparto difensivo, ovvero il classe 2007 Bryan Mameli (foto in basso). Schierato solitamente in una posizione centrale, ha destato l’interesse della Messana dopo aver collezionato 10 presenze con la Primavera del Trapani, nelle quali ha mostrato abilità in fase di anticipo e di impostazione. In precedenza, Mameli ha militato nelle giovanili del Messina, dove è stato aggregato più volte in prima squadra nella stagione 2024-2025, sotto la guida degli allenatori Giacomo Modica, Simone Banchieri e Antonio Gatto.

Riccardo Giacoppo