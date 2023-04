Al Papardo i supereroi acrobatici, una vera sorpresa per i piccoli pazienti di pediatria FOTO - Tempostretto

Batman, Spiderman e gli altri eroi di film e fumetti hanno "scalato" i palazzi dell'ospedale per far visita ai bambini. Firenze: "Volevamo portar loro un sorriso"

MESSINA – All’ospedale Papardo arrivano i supereroi. Non si tratta di medici eroici ma di acrobati che, mascherati da Batman, Spiderman, Hulk, Ironman e altri volti celebri dei fumetti e del mondo del cinema, hanno fatto visita ai piccoli pazienti del reparto pediatrico. Una sorpresa gradita per i piccoli pazienti, che si sono trovati di fronte ai propri beniamini per un primo di aprile speciale.

Firenze: “Teniamo molto all’umanizzazione delle cure”

Il professore Alberto Firenze, commissario straordinario del Papardo, commenta: “Inizia con oggi quell’aspetto a cui teniamo molto dell’umanizzazione delle cure all’interno dell’ospedale Papardo. E iniziamo con un’iniziativa che speriamo possa portare un sorriso ai bambini ricoverati all’interno del reparto di pediatria. L’esperienza è stata positiva e questo ci fa capire che abbiamo preso la strada giusta”.