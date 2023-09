Al Seguenza la I Giornata europea delle Lingue, strumento per superare le barriere comunicative - Tempostretto

La manifestazione si tiene nella sede distaccata di Viale Regina Elena

MESSINA – In occasione della giornata Europea delle Lingue, martedì 26 settembre, le sezioni linguistico ed artistico del Liceo Seguenza hanno organizzato la I edizione dell’evento culturale “Arte in Lingua”. La manifestazione si tiene nella sede distaccata di Viale Regina Elena, nell’ex Istituto delle Ancelle Riparatrici. L’evento, ideato ed organizzato dagli insegnanti del Liceo linguistico e artistico del Seguenza, vedrà la partecipazione degli alunni delle due sezioni in attività di rappresentazione artistica, teatrale e musicale sviluppate nelle lingue: inglese, spagnolo, francese, tedesco e cinese. L’istituto linguistico Seguenza, sotto la direzione della preside Lilia Leonardi, si propone quale modello di istruzione capace di interpretare le sfide che la società contemporanea richiede alle nuove generazioni. Sotto questo aspetto l’evento ha l’obiettivo di valorizzare la conoscenza delle lingue straniere , quale strumento utile a superare le barriere comunicative delle nostre società, in cui culture e sensibilità di matrice diversa sono destinate sempre più a coesistere. Da quest’anno la sezione distaccata del liceo Seguenza , presso l’istituto delle Ancelle Riparatrici, si propone quale polo specializzato nell’insegnamento delle discipline linguistiche ed artistiche.