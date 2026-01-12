La Basket School Messina cede a Matera, Svincolati Milazzo vince

Nel 15° turno di Serie B Interregionale riposava Barcellona. Si chiude il girone d'andata con peloritani e mamertini appaiati al sesto posto

Non riesce la maxi rimonta alla EcoJump Messina Basket School, sconfitta 80-73 sul parquet della Virtus Matera nell’ultima giornata del girone d’andata e quindicesima giornata. Decisivo il clamoroso break di 19-0 piazzato dai lucani nel terzo quarto, che ha spaccato in due una partita fino a quel momento equilibrata. Uno stop dei peloritani dopo la bella vittoria in casa contro la capolista Ragusa, quest’ultima è tornata a vincere realizzando 100 punti contro Rende e chiudendo al comando solitario nel girone F, alle sue spalle vincono le tre inseguitrici che restano ad una sola vittoria di distanza: Viola Reggio Calabria, Brindisi e Monopoli.

Tornando alla Basket School Messina non è bastata la reazione fino al -5 finale prima e i 21 punti di Warden e i 14 a testa di Marinelli e Vinciguerra, gli scolari subiscono anche l’aggancio in classifica al sesto posto della Svincolati Milazzo che in casa contro Bari ultima in classifica come Rende, vince per 85-72, costruendo il vantaggio nel primo quarto (19-12) e nel terzo e più prolifico (27-21). Osservava il proprio turno di riposo invece Barcellona che chiude il girone d’andata in decima posizione in coabitazione con Castellaneta a quota 12.

Matera – Basket School Messina 80-73

Pippo Sidoti propone il classico quintetto con Busco, Vinciguerra, Iannicelli, Warden e Chakir. La gara si apre con un avvio convincente della EcoJump: il primo canestro arriva dopo due minuti con Warden, poi Messina scappa sullo 0-6 grazie all’australiano e a Vinciguerra dopo due palle recuperate da Chakir. La tripla di Iannicelli porta i giallorossi sullo 0-9, ma già bonus a metà periodo, con Matera che si sblocca dalla lunetta con Preira (2-9). Warden colpisce ancora dall’arco, Valle risponde dopo un’azione confusa e Roberto accorcia (8-12). Ancora Preira, poi un gioco da tre punti di Iannicelli vale il 10-15. Matera rientra fino al -1 con il solito Preira e Valle, Sidoti inserisce Marinelli per Busco e Messina resta avanti con Vinciguerra e Warden, già in doppia cifra. Il controbreak lucano si completa con la tripla di Roberto per il 21-20; Iannicelli interrompe l’inerzia, ma il terzo fallo di Chakir e i liberi di Valle fissano il 23-22 alla prima sirena.

Nel secondo quarto Sidoti propone il quintetto piccolo con Warden da cinque: l’australiano risponde subito presente (23-24). Zanetti firma sette punti consecutivi per il primo allungo lucano (30-24), Marinelli prova a fermare l’emorragia, ma Zanetti continua a colpire. Beltadze tiene Messina sul -3 (33-30), prima della tripla dall’angolo di De Mola e dei liberi di Ani per il 37-30. Marinelli e Roberto segnano dalla lunetta, poi Warden realizza cinque punti consecutivi riportando i suoi a contatto (39-37). In questa fase l’arbitraggio appare più permissivo con i padroni di casa: Matera sfrutta tanti liberi per andare sul 42-37 e chiude il tempo avanti 44-39, con ben 15 tiri dalla lunetta nei primi 20’.

Dopo l’intervallo Busco e Zanetti aprono le danze, ma Warden continua a produrre punti e rimbalzi, agendo stabilmente da centro. La tripla di Vinciguerra vale il 46-46, ma è il momento che cambia la partita: Valle segna quattro punti, poi Ani e Preira firmano il +10 (56-46). Una tripla fortunosa di tabella di Zanetti apre il baratro: Matera sfrutta ancora la lunetta, arriva anche un tecnico in un clima nervoso (Lo Iacono cade nella provocazione di Ani) e il parziale diventa un devastante 19-0 (65-46), interrotto dallo stesso Lo Iacono. Marinelli e Chakir accorciano, ma Zanetti sulla sirena manda le squadre all’ultimo riposo sul 70-53.

Nell’ultimo quarto la gara vive inizialmente di tanti errori, ma la EcoJump Messina non smette di crederci: Vinciguerra segna il 74-58, Chakir e Marinelli riportano i giallorossi a -12. Ani risponde, poi Vinciguerra dall’arco e i liberi di Marinelli riaprono tutto (76-67). Warden fa 2/2 dalla lunetta (76-69) e Marinelli firma il -5. Valle ridà ossigeno ai lucani, Vinciguerra segna in reverse a 42” dalla sirena, ma Zanetti chiude definitivamente i conti per l’80-73 finale, con gli ultimi possessi segnati da un nervosismo che una gestione più lineare dei secondi finali avrebbe potuto evitare.

Risultati 15ª giornata

Viola Reggio Calabria – Academy Catanzaro 78-69

Virtus Kleb Ragusa – Rende 100-87

Castellaneta – Brindisi 84-87

Corato – Monopoli 54-57

Mola – Molfetta 69-67

Matera – Basket School Messina 80-73

Svincolati Milazzo – Bari 85-72

Riposava Barcellona

Classifica girone F

Ragusa 22

Brindisi, Monopoli, Viola Reggio Calabria 20

Matera 18

Basket School Messina, Svincolati Milazzo, Molfetta 16

Academy Catanzaro 14

Barcellona, Castellaneta 12

Corato 10

Mola 6

Adria Bari, Rende 4