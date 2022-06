Al via il Premio Troisi Marefestival: Conticini e Garko i primi premiati a Salina - Tempostretto

Via alla kermesse a Salina. La madrina Maria Grazia Cucinotta: "Tornare è sempre una grande emozione"

SALINA – Al via l’undicesima edizione del Premio Troisi Marefestival a Salina, nei luoghi che hanno fatto da cornice all’ultimo film di Massimo Troisi, “Il postino”. Nella prima serata della kermesse sono stati premiati gli attori Paolo Conticini e Gabriel Garko. Il primo ha ricevuto il premio per essere un “attore particolarmente amato e apprezzato dal grande pubblico”, il secondo “divo italiano che ha fatto sognare intere generazioni e reso la fiction televisiva un genere molto apprezzato.

Saranno tre giorni di proiezioni cinematografiche, interviste, incontri culturali e su temi d’attualità. Lo spiega Massimiliano Cavaleri, direttore artistico del Premio Troisi: “Massimo Troisi ha lasciato nel cuore di tutti noi un tocco di poesia, un tocco bucolico. E il postino ne è la dimostrazione, il terzo film italiano più visto al mondo dopo La Vita è bella e La dolce vita. Rappresenta un punto di riferimento per tutti i comici e tutti coloro che si approcciano al cinema con questo tocco romantico che è quello che aveva Troisi”.

Madrina della manifestazione Maria Grazia Cucinotta, confermata per l’undicesima volta: l’attrice e produttrice messinese, interprete del capolavoro di Troisi, vanta un rapporto speciale con la terra d’origine e con il Festival. “È bello ritornare sul’Isola, per me è sempre una grande emozione – dice Cucinotta -. È un momento dove io ritorno a casa, ritorno nell’albergo dove stavo con Massimo, da Clara, al Signum. Ritorno a trovare gli amici, e si cresce insieme, ed è una cosa bellissima. Si è riportato il cinema su un’Isola che è stato un set naturale per tantissimi film. È sempre una grande emozione”.

La madrina del Premio Troisi Marefestival, Maria Grazia Cucinotta, dal palco della kermesse ha lanciato anche un appello a “portare il cinema su un’isola dove il cinema non c’è”. “Insieme al sindaco di Malfa – ha detto Cucinotta – stiamo raccogliendo i fondi per riportare il cinema su quest’isola. Qui i ragazzi sono costretti ad arrivare a Milazzo o a Messina per andare a vedere un film. Nel 2022, non avere un posto per condividere la cultura è una cosa inaccettabile. Il cinema – ha concluso – non è solo divertimento ma anche un modo per stare insieme e per condividere. Il progetto diventerà anche un auditorium e un teatro”.

A completare il parterre degli ospiti anche il regista Neri Parenti, l’attrice Lunetta Savino – che svelerà l’inedita intervista che, in una insolita veste da giornalista, fece a Troisi – la coppia, nella vita e sul lavoro, Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Nella seconda serata verranno premiati il compositore di colonne sonore Francesco Pirrone (Sezione Emergenti) e l’Attrice Simona Izzo, accompagnata da Ricky Tognazzi.