Al via la partenza del 67° Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – E’ partita puntuale alle 11:00 da Bova Marina , la carovana dei ciclisti del 67° Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria. a dare il via all’edizione 2025, il Sindaco Giuseppe Falcomatà, e quello di Bova Marina Andrea Zirilli. Questa 67° edizione si è caratterizzata anche per il tanto entusiasmo al villaggio della partenza, con la presenza di famiglie e bambini ma soprattutto di tanti appassionati che hanno seguito minuto per minuto la presentazione delle squadre partecipanti.

Tra le più acclamate la nazionale italiana con il suo capitano Elia Viviani. La carovana adesso sta percorrendo le strade della costiera ionica, prima di addentrarsi nella scalata dello Zomaro. A seguire il passaggio sul litorale tirrenico attraverso Rosarno, Palmi, Bagnara, Scilla e Villa San Giovanni, per arrivare, intorno alle 14.30, sul Lungomare Italo Falcomatà di Reggio Calabria.