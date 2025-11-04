 Alessandro Borghese porta “4 Ristoranti” a Reggio Calabria

Dario Rondinella

martedì 04 Novembre 2025 - 16:33

Lo chef si soffermato sullo scenario davanti allo Stretto, elogiando mare, sole, storia e citando anche i Bronzi di Riace

REGGIO CALABRI – Alessandro Borghese è arrivato a Reggio Calabria. Ad annunciarlo è stato proprio lo chef, attraverso le sue storie Instagram, appena atterrato con la troupe del programma 4 Ristoranti, pronto a raccontare sapori e identità del territorio. Alle sue spalle un aereo Ryanair e il vento che soffia impetuoso, come solo nello Stretto sa fare:
“Siamo atterrati a Reggio Calabria per una nuova puntata di 4 Ristoranti! Saranno quattro giorni calabresi intensissimi.”

Il racconto prosegue poi dal centro città. Il conduttore si è mostrato tra saluti alla troupe, accenti imitati e sorrisi con i passanti, confermando ancora una volta il suo stile diretto e giocoso. Per Reggio Calabria si tratta di un’importante occasione di visibilità: 4 Ristoranti è uno dei format culinari più seguiti in Italia e ogni puntata porta con sé una significativa spinta turistica e d’immagine.

“Guardate che meraviglia. Questo è il chilometro più bello d’Italia! Reggio Calabria è pazzesca! Qui si mangia bene, c’è un po’ di mare, un po’ di terra. È un posto figo”, ha commentato Borghese.

Lo chef si è poi soffermato sullo scenario davanti allo Stretto, elogiando mare, sole, storia e citando anche i Bronzi di Riace.

Intanto cresce la curiosità: quali saranno i quattro ristoranti protagonisti della sfida? La produzione mantiene il massimo riserbo, ma l’entusiasmo in città è già palpabile.

