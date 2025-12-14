Messina, Annalisa al PalaRescifina il 12 maggio

La cantante torna in città per un concerto nel 2026 per il suo nuovo tour. Aperte oggi le prevendite. La soddisfazione del sindaco Basile e dell'assessore Finocchiaro

MESSINA – Tra i concerti del 2026 a Messina ci sarà quello di Annalisa. La popolare cantante si esibirà al PalaRescifina il 12 maggio. E lei stessa, dal palco di Torino, ha annunciato il nuovo tour, “Ma noi siamo fuoco”, in partenza dal 23 aprile fino a metà maggio. Le prevendite sono state aperte oggi dalle 11 in tutti i punti di vendita abituali e online.

Un nuovo capitolo, “Palasport 2026”, per l’artista. E si tratta di un ritorno a Messina dopo la partecipazione a Piazza Duomo per Rds Summer Festival. Ma, come concerto nella città dello Stretto, è il primo per la cantante.

Queste le prossime date organizzate da Friends & Partners:



23 aprile GENOVA – PALATEKNOSHIP 25 aprile MANTOVA – PALAUNICAL 28 aprile PESARO – PALAVITRIFRIGO 30 aprile TORINO – INALPI ARENA 02 maggio FIRENZE – MANDELA FORUM 04 maggo NAPOLI – PALAPARTENOPE 09 maggio MILANO – ARENA MILANO 12 maggio MESSINA – PALARESCIFINA 16 maggio ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

Così nella presentazione: “Dopo il successo tour Capitolo I, conquistando sold out in quasi tutte le date, Annalisa torna a sorprendere i fan annunciando ieri sera dal palco di Torino il suo nuovo e attesissimo progetto live: “Ma noi siamo fuoco – Capitolo II – Palasport 2026”.

Basile e Finocchiaro: “Si conferma la crescita di Messina come città della musica e dei grandi eventi”

“Il nuovo tour, in partenza il 23 aprile fino a metà maggio, segna un ulteriore passo avanti nel percorso dell’artista, con nuovi appuntamenti in importanti Palasport italiani e in location completamente inedite per la sua carriera. Tra queste, “Il Capitolo II – Palasport 2026” porterà per la prima volta la cantautrice live a Messina con un appuntamento attesissimo il 12 maggio al PalaRescifina”.

Lo show sarà organizzato da Puntoeacapo Srl in collaborazione con Il Botteghino e con il Comune di Messina.

“Un nuovo evento di grande richiamo che va ad arricchire il calendario del 2026 e che conferma la crescita di Messina come città della musica e dei grandi eventi – dichiarano congiuntamente il sindaco Federico Basile e l’assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro –. Il concerto di Annalisa rappresenta un’ulteriore occasione di attrattività per la città. Il PalaRescifina è pronto ad accogliere artisti di livello nazionale e un pubblico sempre più ampio, con positive ricadute anche sul tessuto economico locale”.

Tra i momenti più significativi del tour, Annalisa sarà la prima donna ad esibirsi presso la nuova “Arena Milano”, il nuovo spazio nel quartiere Santa Giulia promosso e gestito da Cts Eventim.

“Il Capitolo II – Palasport 2026” porterà per la prima volta la cantautrice in un live anche a Mantova, Pesaro e al Palasport di Genova, la sua città. Il tutto “ampliando ulteriormente il suo dialogo con il pubblico e raggiungendo nuove città con uno spettacolo che si dimostra sempre più potente e visivamente ricco, in cui musica, performance e scenografie si fondono per dare vita a un’esperienza unica”, si legge nel comunicato.